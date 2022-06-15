香港故宮開幕｜音樂會展現敦煌文化賀回歸　北京故宮院長訪港演講

香港天籟敦煌樂團將與香港故宮文化博物館於下周二（21日）合辦《敦煌與故宮對話：飛越文化二千年》音樂會暨文化講座，慶祝本港回歸25周年及香港故宮開幕，屆時將有本地樂團演奏親自譜寫的樂章，帶領觀眾穿梭古今，感受敦煌壁畫與故宮國寶交織的音樂盛宴，另有故宮博物院院長王旭東及香港故宮館長吳志華等的專題演講。



吳志華表示，今次是香港故宮於下周三（22日）開幕前最重要活動，若敦煌文化與故宮有「火花」，不排除未來合作機會。他又透露，正與四川省當局研究安排三星堆遺址出土文物外借來港展出的可能性。



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活動策劃、創意及項目總監製紀文鳳表示，活動早在一年前已著手籌備，旨在連結本地年輕音樂家及一眾文化守護者，昨欣悉終獲中國文旅部批准舉辦，但由於疫情關係，只能限制七成入座率，料有約800名觀眾包括師生參與，門票早前已分別經團體及西九文化區戲曲中心免費派發。她表示，將會剪輯活動的精華片段，於七月底或八月初於網上發布。

活動將分為跨媒體音樂會及文化講座兩部分，前者歷時30分鐘，曲目均由香港天籟敦煌樂團駐團作曲家甘聖希及朱啟揚全新創作，穿梭歷史古今，呈獻敦煌莫高窟壁畫及故宮博物院珍藏文物建築元素，並由駐團樂師演繹。

文化講座則有故宮博物院院長王旭東、敦煌研究院趙聲良黨委書記，及香港故宮館長吳志華擔任演講嘉賓，並由香港故宮董事局副主席李焯芬教授擔任主持，分享敦煌文化淵源及保護、北京故宮國寶收藏及紫禁城古建築保育，以及香港故宮未來方向等議題。

紀文鳳稱，早年曾在李焯芬的嚮導下，前往敦煌考察，對當地文化人畢生以保護世界遺產為志的精神深受感動，亦迷上敦煌博大精深的文化，且故宮與敦煌文化一脈相承，期望透過今次活動向文化守護者致敬。她又提到，曾策劃97年回歸煙花匯演，今年正值回歸25周年，「希望再為香港重要時刻再努力多一次。」她形容今次活動視聽兼備，盼可動之以情，連結港人認識中華文化。

吳志華表示，今次的音樂會暨文化講座，是香港故宮開幕前最重要活動，且故宮與敦煌同於1987年並列世界遺產，於中華五千年文明中佔重要席位，橫跨當中1600年歷史，對中華文化意義重大。

被問到下周三（22日）由港府及國家文化旅遊部主辦的開幕儀式詳情，他指當日會有演講及傳媒預覧，至於領導人是否訪港參與，則由港府負責。他提到，7月正值回歸月，本港將有多個慶祝活動，故將開幕儀式提早舉行，隨後亦有較多時間準備對外開放。他表示，最期待7月2日開館後入場觀眾反應，「希望佢哋得到滿足豐盛嘅藝術體驗。」

他又透露，四川三星堆遺址早前有文物出土，正與四川省當局接洽磋商，研究文物外借來港展出可能性，對方初步反應正面。吳又指，館方正規劃未來專題展覽時間表。至於敦煌文化展覽有否機會走入香港故宮，他則指，若敦煌文化與故宮有「火花」，不排除合作可能性。