11歲心肌炎奕彤蘇醒　得悉市民打氣面露笑容　家人：見證生命柔韌

11歲女童蕭奕彤上周因心口痛及肚痛入院，確診心肌炎，入院不足一日情況急轉直下，需用人工心肺機，現時仍在兒童醫院留醫，她入院前約三星期前曾接種第二劑復必泰疫苗。



奕彤姨姨早前在社交平台報喜訊，指奕彤已擺脫人工肺及脫離危險期，但因身上有喉管等，故醫生仍處方藥物讓奕彤沉睡。姨姨今晚（17日）再帶來好消息，稱協助奕彤呼吸的喉管也在昨天（16日）成功移除，奕彤終於從漫長惡夢中醒來，今天隔着屏幕與每位家人對話。在得知有不少陌生人為她打氣時，「她既驚且喜，看到了她燦爛的笑容。」



11歲女童蕭奕彤日前因心肌炎入院，現正留院，已脫離危險期，並已蘇醒。（Facebook專頁「地上媽媽」圖片）

協助呼吸喉管昨已移除

奕彤姨姨今晚在其Facebook專頁「地上媽媽」更新奕彤狀況，稱她「小小身軀卻蘊藏着驚人的生命力」，即使醫生用上好幾種安睡的藥，也無阻她想要醒來的決心。她表示，拆除人工心肺機後，醫生決定加快步伐，連協助呼吸的喉管亦已在昨天移除，奕彤昨天終於從漫長的惡夢中醒來，能醒著與父母見面。

奕彤醒來時如受驚小鹿 隔着屏幕與家對話

姨姨又說，奕彤身體尚未完全恢復，所以活動仍會受儀器或管道所限，醒來的她如受驚的小鹿，未能適應病房的一切，「這位沉睡中的主角醒來，已恍如隔世」。奕彤今天已能與每位家人隔着屏幕對話。

當家人提起不少人都均認識她、並為她打氣時，她表現得又驚又喜，並露出燦爛的笑容。

奕彤現時仍在兒童醫院留醫。（資料圖片）

家屬：感謝奕彤這個勇敢的小女孩

奕彤姨姨表示，感謝各界創造奇蹟的同時，卻忘記了大力感謝奕彤這個勇敢的小女孩，形容她撐過每個危急關口，沿着凝聚的光，找到回家的路，「感謝她本人一直努力沒有放棄，讓我們見證到生命的柔韌。」她又謝謝陪伴家屬至今的大家，稱緊繃的神經可緩下來，心頭的大石也可挪開，又指家屬未來接下會全力為奕彤奔走，故會暫停更新奕彤消息，直至她院再與分享。

奕彤姨姨早前發文，稱品學兼優、能歌善舞、善解人意的奕彤，上周三（8日）心口痛及肚痛入院，並確診心肌炎留院，惟凌晨情況突然惡化，需轉往兒童醫院，但送上救護車時一度情況危急，需要即時返回病房搶救。她希望大家可為奕彤祈願，「眾籌」光與愛，集氣渡過難關。