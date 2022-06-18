疫情｜20至49歲群組佔過去一周個案54%　衞生署：社區存大小爆發

本港今日（18日）新增1276宗確診個案，連續四日破千。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，過去一星期個案，54%集中於20至49歲人士、18%是長者，情況有別於第五波疫情高峰時，認為主要與社交距離措施放寬，市民較常外出活動，社區傳播增加令感染上升。



他亦指出，現時社會有過千宗個案，存在著很多大大小小的爆發，當局的調查會集中在重點場所及人群，涉及學校、食肆、酒吧、與新型的變異病毒相關的地點均會公布，好讓市民提高防範意職。



▼６月17日 尖沙咀諾士佛臺酒吧周五情況▼



未見不尋常爆發 疫情有別於第五波高峰 長者染疫比例跌

歐家榮指，過去數日個案維持逾千，但暫時未見有個邊地區出現不尋常爆發。但他提到，過去一兩星期，較多個案集中在年輕群組，而過去一星期有54%個案患者是20至49歲人士、18%是長者，反映第五波高峰、即今年2月底至3月頭的情況有轉變，當時很多院舍有爆發，較現時有較多長者受感染；但今次疫情則較少長者受影響，較多年輕人士受影響。

歐家榮續指，估計主因是社交距離措施放寬，市民多外出活動，社區傳播增加令感染上升，而參與者大多是年青人士。而現時院舍未多有大爆發，但他表明，仍關注院舍的接種率，坦言若然接種率不足，一旦院舍出現個案，未完成疫苗接種的長者染疫，會有出現重症或死亡的風險。

▼６月15日 進入酒吧需快測陰性證名前的蘭桂坊▼



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復必泰首兩針改隔八星期 歐家榮：可減心肌炎風險

就18至59歲人士接種首兩針復必泰疫苗，兩針相距時間可延長至八個星期，歐家榮回應指，最新數據、海外及世衛建議，均發現首兩針若相隔八星期，疫苗引起免疫反應會加強，同減低出現心肌炎或心包炎風險。科學委員會同專家團周四開會正是參考了這些數據及建議，將18至59歲人士首兩針相距時間，由三星期延至八星期。他續指，若然個別人士想提早接種第二針，仍可以在首針三星期後接種。

▼5月29日 市民趁周日趕打第三針疫苗▼



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目前調查集中於酒吧、食肆及學校等重點場所及人群

歐家榮提到，社會現時有過千宗個案，存在著很多大大小小的爆發，而當局風險傳達的原則一向公開透明，追蹤工作及調查均集中在重點場所及人群，如涉學校、食肆、酒吧等，或涉及BA.2.12.1、BA.4、BA.5等變異病毒株個案的地點，均會公布，甚至會強檢，讓市民知道這些風險場所，增加防範意職。