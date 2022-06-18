沙田及慈雲山七屋邨屋苑污水陽性　博康邨、慈樂邨等21萬人要快測

本港新冠肺炎疫情反覆，各區亦出現確診個案。政府今日（18日）公布，沙田及慈雲山七個屋邨和屋苑，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當中包括博康邨、沙角邨、慈樂邨及慈康邨等。房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工，派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



當局表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。最新涉及地方集中在沙田及慈雲山兩區共七個屋邨及屋苑，包括：

沙田區 — 博康邨、沙角邨、乙明邨及愉城苑

黃大仙區 — 慈樂邨、慈康邨及慈民邨

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政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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