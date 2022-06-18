增1276確診　擎天半島疑現垂直傳播兩戶中招　將軍澳兩校8人染疫

疫情反彈，連續4日錄得破千宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（18日）公布共錄得1160宗本地個案及116宗輸入個案，本地個案包括有13宗變種BA.2.12.1的個案，懷疑與本地流行的傳播有關。



另外，新增2間安老院呈報，位於梨木樹邨的圓玄護養院暨長者日間護理中心有5位院友確診，而粉嶺東華三院方王換娣安老院呈報多一名員工發病。學校方面，將軍澳兩間學校：日出康城綠茵英文國際幼稚園及至善街播道書院小學部，懷疑有相連傳播，各有一個班別需要停課。



歐家榮指，昨日共錄得1160宗個案，包括724宗已經核實的快速測試個案、436宗核酸檢測個案。

擎天半島上榜。

增13宗BA.2.12.1 2宗源頭不明

歐家榮表示，今日呈報多13宗有關BA.2.12.1變異病毒株個案呈報，懷疑其中11宗和本地傳播有關。

擎天半島5座兩單位疑有垂直傳播 其中一戶5口全中招

有2宗BA.2.12.1無源頭，包括一宗住深水埗海麗邨海明樓、另一宗住在尖沙咀擎天半島5座有一家庭出現5宗個案，涉及一家大小及一位工人。歐補充，同大廈另一層有一名患者。兩單位同座向、不同樓層，歐家榮稱可能有垂直傳播，擎天半島5座需要強檢。

另外4宗BA.2.12.1個案與之前已公布個案有關，包括1宗住長興大廈，歐家榮稱「前幾日另一樓層有個案。」

九龍幹線地盤群組新增3宗BA.2.12.1變異病毒株個案

歐家榮續說，有3宗個案與何文田佛光街中九龍幹線地盤群組有關，現累計有10宗個案。全部男士，年齡39至67歲，全部已經接種過2至3針，有3名人士無病徵；其他人則於6月12日至14日發病。

歐家榮續補充「10位（患者）有8位是早更工人，2宗新個案係通宵更工人，已發公告要求地盤所有人強檢。昨日有人喺地盤拎9個環境樣本，主要係更衣室及食飯地方，結果全部陰性。」

▼６月17日 尖沙咀諾士佛臺酒吧周五情況▼



日出康城綠茵英文國際幼稚園及播道書院小學部兩班別停課

學校呈報方面，昨午至今早接獲兩所將軍澳區學校呈報，一間是日出康城綠茵英文國際幼稚園K3班，涉及一位老師及三位學生，學生中兩人是上午班、一人為下午班學生。另一所是將軍澳至善街播道書院小學部1E班，累計出現4學生確診，兩校兩班別被建議停課。

歐家榮表示警察群組傳播或與體能訓練除口罩有關。右為李立業醫生。(馬煒傑攝)

新增兩間安老院舍爆發 分別位於梨木樹邨及粉嶺

有兩間安老院舍今曾呈報個案，分別是位於梨木樹邨的圓玄護養院暨長者日間護理中心。歐家榮稱，6月17日有一位院友快測陽性，5位密切接觸者及4名中心員工已安排檢疫。

另一間是粉嶺東華三院方王換娣安老院，昨天早上已出現一位院友快測陽性，另外今天早上有一位名員工陽性，在今早發病，曾照顧早前確診的院友，現時共3名院友5員工被列為密切接觸者。

歐家榮續說，之前已有爆發的觀塘基督教家庭服務中心尚真家社今日呈報多4宗個案。全部涉及正在亞博檢疫的院友，這次爆發累計18院友1員工受影響。