自訂車牌｜李小龍「BRUCELEE」12萬成交僅排第三　三個字母列榜首

運輸署今日（18日）舉行自訂車輛登記號碼拍賣，推出200個自訂車牌，全日拍賣總額達309.3萬元。當中最受注目、與已故武打影星李小龍英文名同名的「BRUCELEE」車牌，以12萬元被投走，為全日第三高。至於全日最高成交價車牌為「KXX」，達20萬元，其次是「V W1N V」 ，成交價13萬元。



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全日總成交額達$309.3萬 50個牌以「底價」成交

運輸署今日共拍賣出150個自訂車牌，其餘50個因現場無人競牌，將以特別費用5000元，分配給有關自訂車牌的申請人。今次拍賣，全日拍賣總額達309.3萬元。今次拍賣最吸睛的賣點莫過於「BRUCELEE」，該車牌名字與已故武打影星李小龍英文名相同，引來不少影迷關注，該車牌最終亦以全日第三高價12萬元被拍走。

「KXX」20萬成交全日最高 「V W1N V」排第二

至於全日最高拍賣價，則屬於「KXX」車牌，有買家以20萬元拍走該車牌；至於有兩個代表VICTORY（勝利）的「V」及同為勝利意思「WIN」意味的車牌「V W1N V」，則以13萬元成交，為全日第二高價車牌。其餘比較高成交價車牌包括意思為「何女士」的「MRS H0 」其成交價為10萬元、「JWG」成交價為7.5萬元。

▼6月18日 運輸署自訂車輛登記號碼拍賣結果▼



今日亦有一些較有趣的車牌供競拍，包括有幸運意思的「LUCKY666」及有多個代表「發」的「GGH888 」，分別以3.6萬及2.4萬被拍走。諧音「九哥」的車牌「9 G0R」亦以4萬元成交。不過，車牌「CHP68」或可能有代表衞生防護中心英文簡稱的「CHP」，令人聯想起本港近日疫情反彈，最終無人問津，以5,000元特別費用分配予申請人。