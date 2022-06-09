自訂車牌拍賣｜6.18會展舉行　李小龍英文名「BRUCELEE」榜上有名

運輸署將於本月18及19日分別舉行自訂車牌及傳統車牌拍賣，今次自訂車牌當中有不少矚目車牌，包括「HV FA1TH」、「1T S FUN」，以及與李小龍英文名字相同的「BRUCELEE」等。

運輸署提醒參與拍賣人士，即使已預留按金都必須出席，否則有可能以底價售於他人。



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自訂車輛登記號碼將於本月18日在會展舉行公開拍賣，當日分上、下午兩場，每場分兩節時段，上午拍賣80個自訂車牌，較為特別有「DRAG0N 6」、「HV FA1TH」、「HUOLALA」、「82 DAYS」、「BARB1E 8」、「FAAAT」等。

拍賣名單尚有「1T S FUN」、「SUNSH1NE」等

拍賣會下午則拍賣120個自訂車牌，分別有「A TREE」、「0CT 8」、「MR TREE」、「1T S FUN」、「SUNSH1NE」、「SUN SET」、「H0H0H0H0」、「BRUCELEE」、「LUCKY666」等。

至於傳統車輛登記號碼拍賣會於本月19日舉行，上午及下午分別有100及140個車牌，已繳交1,000元按金作預留登記號碼以待拍賣的申請人仍須出席拍賣會並須參與競投（包括競投第一口價，其底價為1,000元），否則所預留的登記號碼可能會以底價售予另一競投人士。

運輸署提醒，成功競投人士應帶同身分證或公司註冊證明文件、劃線支票並註明收款人為「香港特別行政區政府」；所有特殊車輛登記號碼均不得轉讓，當以特殊車輛登記號碼登記的汽車過戶時，運輸署會取消該特殊車輛登記號碼的分配。