父親節｜酒樓坐無虛席　三代同堂出動慶祝　茶客：有得食就食多啲

疫情下第三個父親節，《香港01》記者今日（19日）到旺角一間酒樓視察，其負責人表示，今日早茶時段回歸疫情前九成水平，直言算「中上成績」，惟晚市仍僅得以往的六成，生意額整體而言達至過往正常日子的七成。

而酒樓早茶時段已坐無虛席，有爺爺帶同孫仔孫女飲早茶，強調一家人出動較為開心；同場亦有三女之父慶祝父親節，對於疫情近日回升，他則指「唔驚得咁多，反而趁有得食就食多啲。」



倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠向《香港01》表示，父親節氣氛不錯，早茶時段生意料回歸至疫情前九成水平，雖然枱數較以往少，但每枱人數增加，「算中上成績」。

他續指，晚巿只有疫情六成左右，全日料有廿多萬生意，而往時父親節晚巿多人舉行酒席，生意額可有30至40萬，他憶述，「疫情期間最好就已經係2020年底，所有限制都放寬；今年2至3月就最淒涼，我自己（倫敦大酒樓）都有50幾日無開。」

蘇萬誠稱早茶時段生意回歸疫前水平，笑言屬中上成績。（張浩維攝）

放寬限聚，除了食肆高興，茶客亦相當高興，作為爺爺的徐先生，一家七口三代同堂於父親節飲茶慶祝，他坦言擔心疫情反彈，但已有段時間「無同仔、孫食飯」，一家人出動較為開心。他續指，稍後會回家準備晚飯，因一來晚餐有更多家人參與，食肆需要分枱，二來希望保障孫仔孫女，又稱「（今日）飲茶預咗一千、晚餐預兩、三千，買海鮮！」

爸爸楊先生亦是一家七口出動，其三名女兒於飲茶時表現雀躍，他表示，即使近日疫情有反彈趨勢，但「唔驚得咁多，反而趁有得食就食多啲，亦無計劃預算，都係有限錢。」他又指，今日節目從簡，飲完茶逛逛街就回家吃飯，「無話小朋友要早瞓，所以今日晚餐係屋企食。」