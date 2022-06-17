醫管局推公私營合作　採共同醫治模式　病情穩定可到私家診所覆診

醫管局自去年10月開始推出公私營協作計劃，縮短專科門診新症輪候時間。醫管局指，與私營機構合作引入「共同醫治」模式，讓病情穩定的專科病人到社區私家診所覆診，以騰出處理舊症的名額，現時約有600名私家醫生參與。



醫管局自去年10月起開始實施短、中長期專科門診的新症輪候措施，以縮短新症輪候時間。（梁思行攝）

醫管局總行政經歷（質素及標準）醫生劉家獻表示，醫管局自10月起開始實施短、中長期專科門診的新症輪候措施，以縮短新症輪候時間。由於二、三月為疫情高峰期，專科新舊患者到醫院應診的次數大減，導致新措施未能確實反映輪候時間。劉家獻指，隨著疫情漸緩和，預料新症人數將會顯著增加，期望新計劃能紓緩不同專科病人的候診時間。

醫管局將增加由醫生主導跨專業團隊的「綜合診所」，為縮短病人的等候時間，病人到這些綜合診所後，會先由護士及專職醫療人員分析及檢查，診斷是否需要急見醫生。

綜合診所分佈於所有醫院聯網，現時有超過一百個、覆蓋19個專科病症，例如耳鼻喉科、兒童及青少年精神、泌尿外科等。

醫管局總行政經歷（質素及標準）醫生劉家獻期望，新措施能為更多新症病人得到及時的醫治、縮短專科輪候時間。（梁思行攝）

另外，醫管局與私營機構合作，引入共同醫治模式，讓一些病情穩定的專科門診病人可到社區內的私營機構覆診，以便騰出診症名額，現時約有600名私家醫生參與。而目前已安排精神科，於港島東醫院聯網及九龍中醫院聯網試行相關計劃。

劉家獻續說，很多時候病人已經病情穩定，但又擔心未來將會病發需再次輪候新症，故安排資深醫生監察穩定個案，讓已康復的病人無須再到專科門診覆診，從而安排的更多新症名額。他又指，病人經轉介後，即使到私營機構看診，依然只需付公立醫院診症價錢。

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