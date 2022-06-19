膠樽回收︱入樽機已回收逾2200萬個膠樽　6.25起倍增至120部

環境保護署今日（19日）公布，第二期逆向自動售貨機（入樽機）先導計劃將於周六（25日）逐步展開，屆時入樽機數目會分階段逐步增加一倍至120部，亦會加強新一代入樽機的容器辨識技術、提升其處理速度，以及加大容器壓縮比率以增加儲存量，方便更多市民參與應用智能入樽機，以乾淨回收塑膠飲料容器。



環保署第二期逆向自動售貨機（入樽機）先導計劃將於6月25日逐步展開。（政府新聞處圖片）

為配合日後推行「塑膠飲料容器生產者責任計劃」，環保署在去年第一季展開先導計劃，測試入樽機在香港收集塑膠飲料容器的實地應用，於人流合適的公眾地方、政府設施及商場設置共60部入樽機，並透過電子支付平台提供即時回贈（每個飲品膠樽0.1元），鼓勵公眾交回使用完的塑膠飲料容器。

環保署表示，公眾反應正面，例如近月入樽機回收量，每部機日均收集約近千個塑膠飲料容器。截至今年五月底，先導計劃共收集超過2,200萬個飲品膠樽。

加強辨識、提升速度及加大壓縮比率

第二期先導計劃將於周六推出，屆時入樽機的數目會分階段逐步增加至120部。環保署發言人表示，將推出多項優化措施，例如加強新一代入樽機的容器辨識技術、提升其處理速度，並加大容器壓縮比率以增加儲存量（相等於可壓縮儲存500毫升膠樽由最多約1 000個增加至約1 200個，增幅達兩成），以及加強塑膠飲料容器收集服務等。政府委聘的承辦商亦會安排宣傳大使，協助公眾正確使用入樽機。」