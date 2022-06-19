維景灣畔、碧海藍天及蘇屋邨等8屋苑污水呈陽性　18萬人要快測

政府公布深水埗區、西貢區（將軍澳）、黃大仙區八個屋苑污水對新冠病毒呈陽性，顯示可能有隱性患者存在，涉及維景灣畔、碧海藍天及一號．西九龍、逸瓏海滙等，故將向有關屋苑的居民及工作人員派發18萬個快測包，呼籲自行檢測。



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政府指，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物管員工，派發合共約18萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

地點包括：

深水埗區 — 蘇屋邨、碧海藍天及一號．西九龍

西貢區 — 對面海邨、逸瓏海滙、健明邨及維景灣畔

黃大仙區 — 慈安苑



政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。