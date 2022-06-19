BA.2.12.1累計250宗三成源頭不明　患者及密切接觸者全隔離

本港疫情反彈，由美國回港夫婦輸入的BA.2.12.1持續擴散，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港至今累計有250宗BA.2.12.1，當中80宗無源頭，170宗有流行病學關連，最大為太古城中心麥當勞群組，共有41宗，其餘分布全港各區，出現大廈傳播。歐家榮指BA.2.12.1傳染力較高，暫無確診者二次感染，所有確診個案須入住隔離設施，同住家人及密切接觸者須送往檢疫中心。



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新增6宗源頭不明 將軍澳康盛花園及新都城各佔一宗

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會表示，今日新呈報14宗BA.2.12.1個案，輸入個案1宗，6宗無源頭，2宗同無源頭個案有關，患者住將軍澳康盛花園4座及新都城第2期6座、上水清河邨清譽樓、筲箕灣南安街嘉裕大廈、元朗Park Yoho Genova、薄扶林摩星嶺道華亭閣；經全基因分析，另外新增5宗有關連個案，3宗住灣仔長興大廈，其中一人住住劏房，劏房之前都有個案，另外2宗住同一單位，餘下2宗住園藝街寶田大廈，大廈曾有個案。

至於BA.4/5就新增9宗，4宗輸入個案，餘下3宗是麗豪航天酒店員工的家人，在檢疫期間陽性，群組屬BA.5。

歐家榮：源頭為美國返港夫婦 麥當勞群組佔41宗

歐家榮總結BA.2.12.1疫情，他指本港累計250宗BA.2.12.1本地感染個案，源頭是美國返港夫婦於第12日驗出陽性在社區傳播。250宗中80宗無源頭，170宗與個案有關連，在密切接觸者追蹤及調查中發現，最大是麥當勞群組及相關個案，共41宗。

蘭桂坊酒店舖九如坊及太古城中心麥當勞群組。(香港01製圖）

他又指，有一宗無源頭與會展員工餐廳及之後大廈出現傳播的個案相關，相關群組有14宗個案；餘下無源頭個案分散在全港各區，其他與相關個案有流行關連主要涉及家人，亦發現大廈有垂直傳播，同大廈有多於一個案共涉14座；食肆方面涉及3間有小群模傳播，學校有2宗傳播，工作場所有2地點有傳染。

無患者死亡或入ICU

疾病嚴重性方面，250宗中無個案要入住深切治療部或死亡，大部份人不用入院，亦未發現有二次感染，BA.2.12.1流行病學特徵與Omicron類似，有證據顯示BA.2.12.1傳染力較高，會較謹慎處理，如發現確診後會安排個案入住隔離設施，家人及密切接觸者要入檢疫中心。

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