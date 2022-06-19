澳門增21宗個案　涉兩大群組包括監獄人員　連續兩日關閉公共部門

澳門再爆新冠病毒疫情，截至下午4時15分，過去一日新增21宗個案，年齡介乎8個月至89歲。澳門政府宣布，為防止新冠病毒傳播，除了提供緊急及必需服務，將於明日（20日）及後日（21日）關閉其他公共部門。

當局表示，21宗個案涉及兩個群組，由於兩者地理上相近，可能有一定關連，但暫時仍未發現感染源頭及傳播途徑。



▼2021年8月4日 澳門人大排長龍等候檢測▼



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澳門政府今午召開疫情記者會，衛生局局長羅奕龍表示，截至下午4時15分，新增21宗個案，涉及16女5男，年齡介乎8個月至89歲，其中13人無病徵。

羅奕龍續指，21宗個案涉及兩個群組，第一個群組有17人，當中13人為同住外勞，當中一名外勞於餐廳工作，其兩名同事亦確診；另有一名外勞的僱主確診。此外，各人所住的大廈，同層亦有一人確診。

澳門衛生局局長羅奕龍（澳門特別行政區政府新聞局Facebook直播截圖）

另一個群組為四人，涉及一名在監獄工作的人員，以及三名與他經常見面的親戚。羅奕龍表示，初步發現兩個群組有一定關鏈，首個群組主要涉及亞利雅架街的艷麗大廈，而第二個群組則涉及其斜對面的達昌大廈。

已找到逾200名接觸者

衛生局傳染病防控處處長梁亦好表示，確診的13名外勞中，有兩人於過去十多天曾離開澳門，於廣東省活動，但認為未必與外遊有關。她又指，是次涉及病例較多，各人有不同行蹤，部分人曾參加飲宴等人多聚集的活動，現時流行病學調查已跟進238人，當中74人屬密切接觸者、非核心密接者109人、次密接共有17人、一般接觸者12人及陪同人員5人。

另外澳門於今午12時展開全民檢測，截至下午4時，已為97,641人次採樣，其中5, 406人次已有檢測結果，均為陰性。羅奕龍表示，雖然現時出現個案，即使未知感染源頭，但均為同一來源，未見多點散播。

為防止病毒傳播，澳門政府亦決定明天及後天關閉公共部門，但仍會向公眾提供緊急及必需服務。羅奕龍呼籲，食肆暫停堂食，現時未推出相關的強制性法律措施，希望食肆商房會自覺配合防疫。他又指，政府暫停公共部門，是希望私人企業跟隨。