澳門爆疫單日揭31宗確診　銀行周一周二關閉　ATM正常運作

澳門相隔八個月再次爆發新冠病毒疫情，當地今日（19日）下午公布暫錄得21宗確診個案。澳門應變協調中心晚上表示，截至晚上10時增至31宗核酸陽性個案，為21女10男，年齡介乎8個月至89歲。



澳門當局宣布，由今正午至周二實施全民檢測，所有澳門居民及逗留者均須參與，公共部門將於期間關閉，緊急及必需服務除外；另所有銀行及保險機構亦會於明起連續兩天（20及21日）暫停對外服務，網上銀行、手機銀行及自動櫃員機ATM則維持正常運作。



澳門衛生局局長羅奕龍（澳門特別行政區政府新聞局Facebook直播截圖）

今暫有10萬人已接受採樣

澳門政府今日下午召開疫情記者會，衛生局局長羅奕龍表示，截至下午4時15分，新增21宗個案，涉及16女5男，年齡介乎8個月至89歲，其中13人無病徵。應變協調晚上公布，截至晚上10時增至31宗，為21女10男；當中8人為有症狀確診病例，23人暫沒有症狀，被列為無症狀感染者。

通過流行病學調查，當局共跟進602人，其中密切接觸者146人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）375人，次密切接觸者36人，一般接觸者10人，陪同人員4人。

首日採樣21萬人 約6.7萬人檢測結果呈陰性

當局要求所有在澳人士接受全民核酸檢測，目前已有10萬人採樣，5,000多人有結果，全部呈陰性。當局呼籲除超市及街市外，其他場所暫停營業，餐廳只提供外賣，所有學校即日起停課，公園球場等暫停開放，居民非必要不外出。

應變協調中心表示截至晚上10時，已採樣211,779人次，其中66,797人次已有檢測結果，均呈陰性。

根據最新安排顯示，澳門所有銀行及保險機構分行將按澳門應變協調中心指示，於明天（20日）起一連兩天暫停對外服務，涉及業務的存款、貸款及結算到期日將順延至下一個工作天。



至於網上銀行、手機銀行及自動櫃員機（ATM）等自助渠道則維持正常服務。另當局指，澳門銀行將保障自動櫃員機配有足夠現鈔供巿民提取。

▼2021年8月4日 澳門人大排長龍等候檢測▼



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推100億元舒緩困難施

澳門政府表示，因應今次本澳疫情的突發情況，經評估後，決定進一步推出應對經援措施，與各界共同渡過抗疫困難時刻。經濟財政司司長李偉農表示，有關措施預算約100億澳門元，將立即啟動工作作出支援；有關還息不還款措施，金管局己通知有關金融商業機構將還款措施推延至明年12月31日。

措施包括：

（一）退還工商業活動場所房屋稅；

（二）豁免所有旅遊稅；

（三）退還營業車輛的車輛使用牌照稅；

（四）豁免或退還繳付行政准照及其相關費用；

（五）的士行業燃料補貼；

（六）推出新一輪《僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃》；

（七）推出《企業銀行貸款特別利息補貼計劃》。

珠海市香洲區明起入公共場所要有核酸陰性證明

與此同時，珠海市香洲區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部傍晚宣布，自明日（20日）凌晨零時起，進入各類公共場所、小區、工廠、企業等，須持48小時內核酸檢測陰性證明或核酸採樣證明。另珠海高新區及中山坦洲鎮均宣布，因應澳門出現感染個案，展開全員員核酸篩查。