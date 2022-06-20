澳門爆疫｜全民檢測再揭3人中招　累計34人染疫　34萬人已採樣

澳門過去一直「零確診」，但近日再次爆發新冠病毒疫情。澳門宣布，截至今日（20日）早上9時 ，新一波疫情合共有34人染疫，年齡介乎8個月至89歲。資料顯示，澳門昨日（19日）截至晚上10時，共增至31宗陽性個案，換言之今日早上再增3人染疫。



澳門確診數字上升，現正進行全民核酸檢測。（澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心Facebook）

澳門由昨日起至明日會進行全民核酸檢測，對象為澳門居民、所有在澳門逗留的人士。截至今日上午9時，共有339,726人已採樣，當中198,301人次結果陰性。不過，全民核酸檢測中，共有6個10混1樣本初步呈陽性，現正作進一步複檢中。

26人無病徵

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心指出，新一波疫情共有34人染疫，涉23女11男，年齡介乎8個月至89歲，其中密切接觸者共178人。

中心亦指，在上述34名患者中，有8人有病徵，另有26人暫沒有症狀。

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