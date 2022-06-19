強制檢測︱29處所上榜　涉快樂蜂、譚仔雲南米線、大家樂各一分店

本港連續五日新冠病毒確診數字破千宗，食物及衞生局今晚（19日）發出強制檢測公告，有29處指明地方上榜，包括3間食肆及26幢住宅。



3間上榜食肆為旺角旺角亞皆老街Jollibee快樂蜂、灣仔新世紀廣場大家樂和將軍澳廣場譚仔雲南米線。上榜的26幢住宅大廈亦包括今日新增6宗源頭不明BA.2.12.1個案的住所，涉及將軍澳新都城第二期6座、元朗Park Yoho Genova16A座等，以及半山區般咸道78 號寧養台B座、將軍澳日出康城領都5座(左翼及右翼)、沙田駿景園11座及堅尼地城泓都1座等。



▼6月19日強制檢測全名單▼



強檢名單的三間食肆，第一間為位於亞皆老街旺角商業大廈1樓以炸雞聞名的菲律賓連鎖快餐店Jollibee快樂蜂，患者確診前在6月17上午10:30 至11:30光顧；第二間為將軍澳廣場商場的譚仔雲南米線，患者確診前在6月14日下午13:00至13:30光顧；第三間為灣仔新世紀廣場1樓的大家樂，涉及有患者確診前光顧時間有兩日，為6月14日下午15:00至16:00和6月15日下午15:15至16:00。同時段在場人士需於明日或後日（20日或21日）前往進行核酸檢測。

▼6月19日部份強檢地點▼



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將軍澳新都城第二期及康盛花園各有BA.2.12.1患者

今日新增6宗源頭不明BA.2.12.1個案的住所亦已納入強檢，包括將軍澳新都城第二期6座、將軍澳康盛花園4座、筲箕灣南安街1-7號嘉裕大廈、薄扶林摩星嶺道52-54號華亭閣、上水清河邨清譽樓及元朗Park Yoho Genova 16A座。

港島7幢樓上榜 藍灣半島及泓都各佔一幢

住宅大廈方面，新界佔最多，涉及14幢，其中將軍澳佔3幢，大埔及元朗區各佔2幢，其餘上榜大廈則有屯門良景邨良萃樓、馬鞍山錦豐苑錦莉閣、葵涌華荔邨喜荔樓等。位於離島區的愉景灣蘅峯曦欣閣亦有上榜。

至於港島則有7幢，涉及柴灣藍灣半島3座、堅尼地城泓都1座等。

九龍區亦有5幢，包括長沙灣昇悅居1座、黃大仙天馬苑駿康閣、茶果嶺麗港城9座、旺角海富苑海寧閣及旺角富榮花園4座。

▼6月20日檢測採樣站▼



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政府明日將於黃大仙天馬苑重開流動採樣站，而位於愉景灣消防局側空地的流動採樣站會延長服務日期至周二（21日）。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站（www.communitytest.gov.hk）查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統（www.communitytest.gov.hk）預約合適時段進行檢測。