威院引進家中洗血機　腎衰竭病人10日學會操作　免舟車勞頓

患上末期腎病的病人，一般要透過腹膜透析或血液透析治療，俗稱「洗血」。病人需要一星期到醫院或洗血中心2、3次，每次療程需花3至4小時，對不少病人心理及時間安排都造成負面影響。因此，醫管局開始向合適的病人提供家居血液透析計劃，讓病人在家中都能進行洗血，無須舟車勞頓來回洗血中心，令治療變得更方便並可以騰出更多個人時間，讓病人心理質素大大提升。



威爾斯親王醫院引入新一代家居洗血先導計劃，病人只需10天訓練，便可完全自行在家中洗血。文先生患有多年的末期腎衰竭，自4年前起需要每周三次到醫院進行洗血，過程勞累、經常食慾不振，同時令他身體積水太多而血壓上升， 需要服用多款藥物及坐輪椅。去年起，透過計劃可以回家洗血，除了血壓健康、食慾大有改善，無須再坐輪椅，精神亦變好，更可以重新工作及與家人外出。



病人洗血時間更具彈性

末期腎衰竭病人一般只能透過腹膜透析，即「洗肚」治療；經過數年時間後，部份腹膜透析的病人因療效下降需要轉為血液透析，即「洗血」。威爾斯親王醫院內科及藥物治療系顧問醫生李錦滔指，全世界正接受「洗腎」治療的病人都正在主張「家居透析」治療。病人洗血時間更具彈性，治療時間無須受制於醫院的服務時間；新一代洗血機體積比現時舊有的家居透析機器更小巧、操作更方便，「外國有病人帶新一代嘅洗血機上郵輪，去旅行都冇問題。」

威爾斯親王醫院內科及藥物治療系顧問醫生李錦滔指，新一代洗血機體積細小「外國有病人帶新一代嘅洗血機上郵輪，去旅行都冇問題。」（梁思行攝）

本港有超過6,900個腎衰竭病人需要洗血

本港直至今年有超過6,900個腎衰竭病人正接受血液透析治療，威爾斯親王醫院有超過100病人正接受血透，文先生就是其中之一。

他自年青時便因糖尿病及高血壓導致末期腎衰竭，2015年開始便在家中進行腹膜透析，但不幸因細菌感染腹膜而不再適合洗肚，於是改為每周三次在威院洗血，除了需要每次舟車勞頓預數小時時間到醫院，治療時間亦預先訂好。文先生表示「好多時候嗰日預咗去醫院，就要推其他活動遷就。自己屋企洗血就冇覺得咁大壓力，精神好咗，時間都可以方便遷就，可以喺自己屋企洗血嗰陣做自己嘢，一路食飯、一路打機都冇問題。」

患有腎衰竭的文先生，長年需到醫院治療；開始家居血透計劃後，毒素比以往清除得更好、更無須再坐輪椅。他指，限制治療時間不在局限於日間進行，他工作及活動時間分配得更方便。（梁思行攝）

受惠病人︰個人有活力咗

開始家居血透治療後，血壓亦漸漸回落，可以續步減少血壓藥的份量，曾經最多10多種藥物減至4至5種，四個月後更不需要服用任何降血壓藥。李錦滔稱文先生血色素同樣大有改善，不用打補血針；身體毒素清除的較好，皮膚質素亦變好，身體更有精神及力量，甚至可以恢復工作。「以前覺得自己好似寄生蟲咁，需要成日去醫院依靠洗血，但（家居血透）之後，感覺（治療）可以自主啲，個人有活力咗、精神咗，可以慢慢運動，仲唔需要坐輪椅。」

進行家居血透之前，文先生需要接受護士10天的機器操作訓練。威爾斯親王醫院註冊護士（內科及藥物治療學系）歐慧賢表示，新一代的血透機操作比舊有的更容易操作，用水量亦較少，每次只需約30至60公升。她笑言，最重要的是給予病人信心「拮針」。「大部份時候文先生都好容易就上手，但有時拮唔中就會好容易冇信心，然後繼續都拮唔到。」文先生指自己曾試過一、兩次手臂的血管不明顯，令他較難找到血管「拮唔到」，最後致電回醫院請歐慧賢幫忙。

現時全港有22部新一代血液透析機，威院現首階段引入7部，並且讓3位病人完成訓練，已回家洗血，另外5部會在稍後才會引入威院，明年將會陸續增加機器讓更多合適的腎衰竭病人接受家居血透計劃。