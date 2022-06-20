疫苗｜復必泰首兩針間隔延至8周　醫生指效果佳、心包炎風險減

衛生防護中心轄下科學委員會日前建議，18至59歲人士首兩針復必泰新型冠狀病毒疫苗接種間距，由現時3星期延長至8星期。疫苗可預防疾病科學委員會成員林永和今日（20日）表示，根據外國研究，拉長首針與第二針的間距後，抗體及T細胞免疫記憶亦較理想，而心肌炎及心包膜炎風險亦大大減低，心包膜炎的風險可相差10倍。



他又指，雖然近日疫情出現反彈，但由於18至59歲人士「比較上放心」，加上長線而言間距八周抗體保護力更好，故委員會作相關建議。



▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



+ 1

林永和今日在港台節目《千禧年代》中表示，委員會及專家研究最新數據，以及疫苗轉變而調整時間及針數等而作出的決定，並指有考慮到當中的成效及風險，以及本地疫情變化，如疫情嚴峻則希望市民「早啲完成第二針、第三針，等大家保護力強啲」。

世衞、加拿大及美國早已調整

至於調整復必泰疫苗首兩針間隔延至八周，他舉例如世衞、加拿大及美國等國家亦已調整到八周一段時間，研究發現拉長間隔後，中和抗體較首兩針相距三周理想；而加拿大更有研究發現，相距三周同八周，心包膜炎風險差10倍。他又提到，世衞早於今年1月已公布相關指引，但正值本港開始爆發Omicron變種病毒，不過，當時很多市民未打齊針，故希望市民加快接種提升保護。

建議早前相距三周接種第二針市民 接種後一周不要進行劇烈運動

他又強調，如市民並非有急切需要，如須前往海外，相距八周長遠而言保護力及風險亦較理想，不過，倘市民有需要提早接種，可到疫苗接種中心再與職員商討身體狀況是否適合，或請教醫生再作決定。

至於早前相距三周接種第二針的市民，林永和強調並不用擔心，因不少國家間隔亦是三星期，只要接種疫苗後一周不要進行劇烈運動，風險就可大大減低：「心肌炎大部份打針一周後發出嚟，之後機會好低」。

▼5月29日 市民趁周日趕打第三針疫苗▼



+ 3

許樹昌指不更改60歲以上人士建議 因免疫反應相對較弱

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，本港目前首兩針的接種率分別是93%和88%，相信受影響人數不多，預料政府亦會調整預約接種的電腦系統，並相應調整「疫苗通行證」要求，市民毋須太擔心。至於60歲以上人士，他認為其免疫反應相對較弱，因此有需要提早接種，故暫時不會更改針對他們的接種建議。