內地檢疫酒店一房難求　陳恒鑌倡善用本地設施　原地隔離後可通關

疫情仍然持續，香港與內地免檢疫通關無期。有需要往返兩地的市民今日（20日）表示，內地檢疫的健康驛站一房難求，於開放預訂至爆滿僅需16秒，一房難求下亦衍生「黃牛」問題。民建聯立法會議員陳恒鑌倡議善用已建的隔離設施成為「在港驛站」， 讓市民於本地隔離後以閉環形式過關，惟他又透露曾就相關建議於上星期五（17日）致函候任行政長官李家超，但未有回覆。



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民建聯陳恒鑌今日舉辦記者會講述運用隔離設施成為「在港驛站」的建議，並邀請兩位人士分享，其中Nicole於香港完成學業後一直在港工作，惟近期考慮回內地搵工，6月9日開始搶健康驛站的酒店房間，經多次嘗試，即使順利進入「輸入驗證碼」的頁面，都未能成功，「過程僅16秒，未來七日嘅房都被搶晒」，強調自己雖然「唔係咁急」，但擔心名額變少，黃牛炒價會愈來愈貴。

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另一受邀出席記者會的人士陳先生稱，因工作與家人的關係需要兩地走，疫情都試過兩、三次隔離生活，但現時的大問題是健康驛站預約不到酒店，加上有很多黃牛，「完全book唔到」，希望政府、相關部門正視問題。

陳恒鑌表示，內地檢疫酒店一房難求，即使市民有緊急需要，例如奔喪、就醫都難獲名額，建議善用已建的隔離設施成為「在港驛站」，例如啟德方艙醫院、竹篙灣隔離設施，料共可提供2萬個床位床，符合資格的市民可按機制登記， 三餐由政府提供但需市民自費，如檢疫結果無異，則由巴士閉環式送過關辦理手續入境。

陳續指，曾私下與內地官員分享建議，對方反應正面，惟該名人士當時僅屬表達個人意見，不代表官方立場，故不便公開身份，又稱希望特區政府從官方渠道將上述想法與內地正式交流，而他於上周五（17日）就方案想法致函候任行政長官李家超，但至今未獲回覆。