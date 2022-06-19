疫情｜連續5日確診逾千宗　衞生署：各指標顯示傳播鏈不斷增加

本港疫情再現反彈，今（19日）新增1,276宗確診，已連續五日單日確診個案逾千宗，另新增兩宗死亡個案。至於警方行動組再增一名警員確診，群組目前累計23人染疫；另有三間院舍出現染疫情況，包括香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院、觀塘曉光護老中心及沙田賽馬會善寧之家。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去兩至三周各項指標顯示社區傳播鏈不斷增加，預計升勢將見持續，「但肯定唔會返到第五波高峰的水平。」



本港新增1,276宗新冠確診個案，包括416宗經核酸檢測陽性，以及745宗已核實的快速抗原測試陽性個案，新增兩宗死亡個案，累計死亡個案增至9,182宗。新增的1,276宗確診個案中，當中包括115宗輸入個案。

新增三宗院舍呈報個案 其中一人為兼職物理治療師

當局表示，昨新增三宗院舍呈報個案，涉及院舍包括香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院，院內一名照顧員染疫，前日（17日）最後上班，同日有病徵，隨後的快測結果陽性，13名院友列作緊密接觸者；另觀塘曉光護老中心一名清潔員確診，該員工需要為院友餵飯，七名院友列緊密接觸者。

此外，沙田賽馬會善寧之家亦分別有一名院友及兼職物理治療師確診，該院友並無病徵，兼職物理治療師則於前天最後上班，上周三（15日）曾為早前確診個案抽痰，當時有身穿防護衣，隨後於前天證實陽性，當局正調查感染途徑，另會安排全院進行核酸檢測。

歐家榮表示，院友不會外出，大部份時間留於房間內，患者家人數天前曾探訪，惟目前檢測仍呈陰性，估計非傳播來源，或因員工照顧時造成傳播，不排除院內仍有員工受感染，有待核酸結果。

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警方反恐特勤隊累計23人中招 建議20人暫停工作

警方反恐特勤隊再多一人確診，患者沒有病徵，他在6月17日核酸檢測呈陽性，群組目前累計23人染疫，全為男性，年齡介乎27至50歲。反恐特勤隊共有139人，共分三個組別。

歐家榮指，相關個案大部分集中於同一組別，餘下116人全部檢測結果呈陰性，已建議於本周三及四（22日及23日）再進行核酸檢測，另已建議涉較多個案組別的20人暫停上班。當局調查發現，涉事患者於食飯時會除口罩，出外工作時則會於車上進食，另戶外進行體能訓練亦沒有戴上口罩。

歐家榮：確診個案逐漸上升 難估計增福水平

被問到疫情走勢方面，歐家榮指，暫時無證據顯示確診個案增幅速度快，「唔似2月、3月咁，兩、三日已升倍，見到只係逐漸上升。」他盼市民緊守社交距離措施，切勿鬆懈，當局會密切注視走勢，現階段難估算疫情增幅水平，「但肯定唔會返到第五波高峰的水平。」

他又提到，本港接種率高，據港大估算，90%人士有免疫力，故不預計會有「爆炸式上升」，惟社區現時仍有一定數目人士尚未感染或接種，仍有感染風險。

▼６月17日 尖沙咀諾士佛臺酒吧周五情況▼



社區傳播風險增加 希望市民多做檢測

歐家榮又提到，過去兩至三周各項指標均顯示社區傳播鏈不斷增加，由6月初的300多宗，緩慢上升至近日過千宗，預計升勢會持續。他續說，各項措施放寬，市民踏入復常生活，但因現時疫苗接種率已提升，另多人曾染疫仍有免疫力，故即使近日確診個案增加，對醫療負擔仍然處於穩定水平。他指，入院及死亡數字仍處於穩定，形容「已經覺得暫時放心啲」，呼籲市民盡快打針，以建保障屏障。

歐家榮又指，現時確診數字雖上升，但輕症較多，料因疫苗接種率有所提升，有效預防入院或重症，最重要不要拖跨醫療系統；他又提到，社區出現傳播風險是增加，希望市民提高防疫意識及多做檢測。