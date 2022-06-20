疫情．6.20︱連續六日單日確診逾千宗　爆疫學校及院舍增加

本港新冠病毒疫情連續第6日破千宗，今日（20日）新增1,327宗確診，其中141宗為輸入個案，再多一名患者離世。患者為53歲男子，已打兩針，本身患有大腸癌。醫管表示，近期入院數目雖然較幾個星期前有輕微上升，但要入隔離病房及危殆數目未見大幅上升，惟已指示各個聯網醫院做足準備，預留足夠病床準備接收確診病人，可調動病床數逾千張，要做到病床等人，亞博館亦可在數天內重新啟用。將軍澳天晉IIIB 1A座被圍封強檢，目標是明日（21日）上午完成。



澳門相隔8個月再現確診個案，並在昨日（19日）開始全民檢測，而截至今日（20日）下午4時，新一波疫情確診個案再增加多兩宗，總數增加至36宗，包括25女11男，年齡介乎8個月至89歲。36宗個中10人有症狀，已被列為確診病例。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月19日最新數字平均跌穿2，降至1.969。但上限則回升至2.789。（港大醫學院圖片）

▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼



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【22:28】本港新冠肺炎疫情持續反彈，今日（20日）新增1,327宗個案。自本月16日起入酒吧／酒館需出示快速抗原測試陰性圖片，食環署與警方自17日至今日凌晨，在全港多區巡查了1,612間酒吧／酒館、餐飲和其他處所，向128名涉違反防疫規定的員工和顧客發出定額罰款通知書，罰款金額達到64萬元，有11間酒吧或酒館被罰停業7日或14日。

▼6月20日強制檢測公告▼



【22:00】食衞局公布強制檢測公告，有24幢住宅上榜，分別涉及陽性檢測個案曾到訪和污水樣本檢測呈陽性。上榜大廈以天水圍和長沙灣各佔三幢為最多，前者有天祐苑祐寧閣、慧景軒1座及天瑞一邨瑞財樓，後者有凱樂苑凱曈閣、幸福邨福明樓及碧海藍天5座，按衞生署今日公布，一宗BA.2.12.1患者居於碧海藍天5座。其他大廈有馬鞍山翠擁華庭15座、何文田半山壹號32座、堅尼地城泓都3座和鴨脷洲海怡半島海逸閣。

筲箕灣明華大廈B座及何文田俊民苑文明閣因污水檢測呈陽性而上榜。

曾於本月14日至20日身處有關大廈超過2小時，不論以何種身份身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，均需於明日或後日（21或22日）進行核酸檢測。今日未有食肆或場所上榜。

【21:44】本港今日（20日）新增1,327宗新冠病毒確診個案，最新的確診大廈名單顯示，今日新增760幢大廈入榜，較昨日少4幢。元朗區繼續位列各區之首，共新增81幢大廈，沙田區及東區緊隨其後，各錄得71幢及63幢新上榜。



上榜大廈不乏多幢豪宅，例如西半山的嘉兆臺及殷樺花園2期等，更不乏近億元起跳、名人雲集的九肚山富豪山峯洋房及中半山港景別墅。

中半山的港景別墅出現確診者。(資料圖片)

【19:56】政府發言人今日（20日）表示，「2022保就業」計劃秘書處至今已批出約15.2 萬名僱主5月份的工資補貼，佔所有僱主申請約86%，合共約100億元、涉及超過120萬名僱員，另有約4,000名僱主申請人不符資格。

自僱人士方面，秘書處至今已批出近7.2萬份申請，涉及約5.7億元，另約3萬名自僱人士申請不符資格，以已處理的約10.2萬份申請計算，自僱人士申請失敗比率為近每三人申請有一人不獲批。

▼早前公布部分於「2022保就業」計劃補貼額達上限公司▼



【19:07】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，截至今日（20日）下午4時，確診個案已增至36宗，年齡介乎8個月至89歲。初步調查發現，涉及緬甸外地勞工（外僱）群組及獄警群組，群組之間有一定關聯，有機會透過燒味店及生果檔傳播。

全民核酸檢測至今已為近46萬人次採樣（即約三分二人士已接受檢測），其中近27萬人已有陰性檢測結果。部分確診者有參與飲宴及多人聚會，當局預計陽性個案仍會增加，「澳門蛋」方艙醫院最快明早完成設置並投入運作，最快今晚可安排確診者入住醫學觀察酒店。

當局至今共發現九個「十混一」樣本呈陽性，其中一組人士已覆檢，結果呈陰性，不排除是假陽性或復陽個案。（澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心fb圖片）

【18:00】政府宣布，自今日5時半起圍封將軍澳天晉IIIB 1A座以進行強制檢測，目標是在明日（21日）上午約11時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:36】本港疫情持續，政府今（20日）表示，多區因污水樣本呈陽性，顯示或有隱性患者，房屋署及當區的民政事務處將向該區居民、清潔工和物業管理員派發合共約23萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。當局指，污水監察呈陽性地區包括元朗區菁雅居、玉桂園、丹桂苑、雅樂花園、銀禧花園、卓雅花園、丹桂花園、洪福邨及天恒邨；油尖旺區漾日居、君臨天下、凱旋門及維港灣；九龍城區俊民苑、欣圖軒、御龍居、君逸山及愛民邨。

▼漾日居、凱旋門、君臨天下▼



【17:10】澳門應變協調中心表示，截至今日下午4時，本輪疫情陽性個案再增加多兩宗，總數增加至36宗，包括25女11男，年齡介乎8個月至89歲。36宗個中10人有症狀，已被列為確診病例；26人無症狀，列為無症狀感染者。截至6月20日，澳門自疫情爆發以來累計共錄得93例新冠病毒肺炎確診病例，累計死亡病例為零，累計出院數目為83宗，並無任何醫務人員受到感染。

累計有222例無症狀感染者，其中，196例為境外輸入病例，26例為本地病例，33例住院隔離中，189例已解除康復期隔離。

【16:51】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，近期中病人輕微 、比較穩定，入院數目比幾個星期前輕微上升，但要入隔離病房及危殆數目未見大幅上升，表現平穩，公立醫院人手與病床情況亦穩定，應該足夠應付，但局方並無鬆懈，反而近日已指示各個聯網做足準備，留足夠病床收確診，可調動逾千張病床收人，要做到病床等人，亞博館亦可在數天內重新啟用。

人手方面，她表示亦已做好準備，各間醫院已做實名制更表，可由更表即時調動人手照顧病人，重申疫情現時正值重要關頭，請市民勿鬆懈並減少聚會以減傳播，令疫情可以回落。

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【16:40】學校有408宗呈報個案，共涉及289間學校，其中108宗是今早呈報，過去7日學校好多都是有兩宗個案，無關連，6間學校個別班別要停課，其中包括荃灣柴灣角天主教小學、南區聖士堤反書院及聖公會聖本德、中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）及香港青年協會李兆基書院等。

南區聖士提反書院5Y班在過去一周累計有三名學生染疫。（校網圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，觀察到學校傳播並無出現全校蔓延，現時每日七十幾萬學生及十幾萬老師都有做快測，認為已有效地找出感染者；雖過往都曾建議過全校停課，但據經驗大部份學校個別班別要停課後無出現爆發，無蔓延，故個別班別停課這個方法暫時覺得措施比較有效。

【16:34】今日新增1186宗本地確診，141宗輸入個案，是連續第6日總數過千宗。

【14:29】政府於第五波疫情期間實施不同社交距離措施，以減少市民外出聚集傳播病毒。香港肥胖學會今日（20日）發布香港第五波疫情下港人體重分別調查，發現有三分之一受訪者指，第五波疫情後體重增加10%。

有37%受訪者表示運動量比在2019年未有疫情時減少，另外有18%人指難維持健康飲食習慣。香港肥胖學會創會主席袁美欣指，結果反映港人出現抗疫疲勞及心理壓力，增肥原因更與恢復堂食、久未運動有關。學會呼籲公眾正視肥胖症，不應輕視為只屬於患者的飲食方式選擇，不要等到患糖尿病、心臟病再治療。

【13:20】疫情仍然持續，香港與內地免檢疫通關無期。有需要往返兩地的市民今日（20日）表示，內地檢疫的健康驛站一房難求，於開放預訂至爆滿僅需16秒，一房難求下亦衍生「黃牛」問題。民建聯立法會議員陳恒鑌倡議善用已建的隔離設施成為「在港驛站」， 讓市民於本地隔離後以閉環形式過關，惟他又透露曾就相關建議於上星期五（17日）致函候任行政長官李家超，但未有回覆。

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▼第二期$5000消費券Q&A▼



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▼６月19日 澳門特首賀一誠應對疫情▼



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【12:45】橫琴粵澳深度合作區被列為管制區域，並將實施臨時交通管制措施，由今日（20日）起，除了持有通行證外，車輛「只進不出」，公共交通工具亦將停運。此外，管制區域內每天要開展全民核酸檢測，幼兒園、中小學亦要停課，暫定三天。

【11:30】澳門宣布，截至今日（20日）早上9時 ，新一波疫情合共有34人染疫，年齡介乎8個月至89歲。資料顯示，澳門昨日（19日）截至晚上10時，共增至31宗陽性個案，換言之今日早上再增3人染疫。

澳門確診數字上升，現正進行全民核酸檢測。（澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心Facebook）

▼6月19日 父親節大酒樓坐滿食客▼



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【07:15】「網絡釣魚」騙案經常以假亂真，警方發現疫情下在家工作（WFH）增加，有不法之徒利用事主在家電腦保安系統不嚴密或使用遠程控制（Remote Desktop）的漏洞，以「釣魚」方式騙走公司財產，提醒市民千萬不要開啟來歷不明的郵件等。

今年單一涉款最高的個案涉及一間美資投資公司，有員工收到一封偽電郵，聲稱是公司客戶，信以為真先後匯入960萬美元（拆合約7,500萬港元）到騙徒戶口；去年則有一間美資物流公司的香港分部財政部員工，收到懷疑偽冒美國總部發出的電郵，員工發電郵予總部董事長，經核實確認後將逾1億港元款項匯入4個本地銀行戶口，隨後才發現被騙。



▼6月19日 警方舉行「警察招募．體驗日」▼



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▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼



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▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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▼6月10日起強制檢測公告▼

