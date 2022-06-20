君臨天下、漾日居、凱旋門等多個屋苑污水呈陽性　政府派快測劑

本港疫情持續，政府今（20日）表示，多區因污水樣本呈陽性，顯示或有隱性患者，房屋署及當區的民政事務處將向該區居民、清潔工和物業管理員派發合共約23萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。當局指，污水監察呈陽性地區包括元朗區菁雅居、玉桂園、丹桂苑、雅樂花園、銀禧花園、卓雅花園、丹桂花園、洪福邨及天恒邨；油尖旺區漾日居、君臨天下、凱旋門及維港灣；九龍城區俊民苑、欣圖軒、御龍居、君逸山及愛民邨。



▼▼2月2日﹕天恒邨恒樂樓封區情況▼▼



+ 5

港府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因應一些地區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，故向該區人士派發快測包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

以下為污水樣本呈陽性處所：



元朗區 — 菁雅居、玉桂園、丹桂苑、雅樂花園、銀禧花園、卓雅花園、丹桂花園、洪福邨及天恒邨



油尖旺區 — 漾日居、君臨天下、凱旋門及維港灣



九龍城區 — 俊民苑、欣圖軒、御龍居、君逸山及愛民邨



▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼



+ 3

政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。