回歸25周年｜羅致光探訪長者及基層　籲提高警覺應對疫情反彈

勞工及福利局局長羅致光今日（20日）到訪灣仔區及離島區，參與慶祝香港特別行政區成立25周年的「共慶回歸顯關懷」地區活動，先後探訪灣仔獨居長者及東涌雙老家庭和基層家庭。他指近日新冠病毒疫情出現變化，基層和「老友記」可能會感到擔心，「我們需要提高警覺，鄰里互相扶持，這份關愛和支援便為有需要人士帶來及時雨。」



勞工及福利局表示，羅致光在灣仔民政事務專員陳天柱及署理東區及灣仔區福利專員曾國雄陪同下，為「共慶回歸顯關懷」計劃灣仔區啟動禮主禮。他致辭時表示，在新冠疫情期間，中央政府的支援、中資企業的捐贈，以及內地臨時合約照顧員的支持是香港應對疫情的堅實後盾。他指政府在慶回歸時特別關懷弱勢社群：「近日疫情出現變化，基層朋友和『老友記』可能會感到擔心。我們需要提高警覺，鄰里互相扶持，這份關愛和支援便為有需要人士帶來及時雨。」他在啟動禮後探訪區內獨居長者。

羅致光在到訪灣仔區前，在離島民政事務專員楊蕙心陪同下，到東涌探望雙老家庭和基層家庭。羅致光博士呼籲他們善用禮物包中的口罩、快速測試包及搓手液等，做好個人保護，共賀節日喜悅。

他感謝地區團體和社福機構出動人力物力，除在疫情期間協助派發防疫物資外，亦安排義工探訪雙老家庭、殘疾人士及少數族裔等有需要人士並派發禮物包，發揮社會資本的功能。