珍寶海鮮舫｜古蹟例不包船舶　古諮會何鉅業：保育要平衡還要營運

香港仔「珍寶海鮮舫」即將告別香港，這個香港著名海上地標去留未明，社會泛起要求政府介入保育之聲。古物諮詢委員會委員何鉅業今（2日）表示，現行《古物及古蹟條例》不涵蓋船隻，而珍寶海鮮舫「年紀」太細，且建築為模仿金碧輝煌的宮廷式建築，未必具太大原真性。雖然何鉅業同意珍寶海鮮舫在地區性、旅遊業以至飲食業均具文化價值，認為保育時必須平衡其旅遊式飲色文化、營運及公帑等考慮：「內容是相當重要，海上飲食（珍寶海鮮舫）是靈魂，需要營運出當時氣氛、體現旅飲食文化的熱鬧等，保育先有意義，」

古物古蹟辦事處回覆《香港01》查詢，稱現行的歷史建築評級制度，只適用於建築物及構築物。珍寶海鮮舫屬船舶，並不適用。



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珍寶海鮮舫太「後生」 建築特色多模仿

古諮會委員何鉅業今在電台節目表示，船隻並非《古物及古蹟條例》涵蓋的保護範圍，過去亦無相關先例，而類比其他歷史建築，珍寶海鮮舫有不同背景。他表示，海鮮舫1976年起營運，歷史性上「年紀太後生」，而其建築特色為模仿金碧輝煌的舊式宮廷式建築，或不具原真性，未必能表達到該時代特色建築。

如何保育是大難題 何鉅業：如無人去只係放喺度嘅物件

不過，何鉅業指，無可否珍寶海鮮舫在地區上具有文化價值，甚至在旅遊業、飲食業上均有相應文化，亦能引起較多討論及關注，失去會很可惜，但用何種方法保護則是一大難題。他提到，一些保育建築物原貌的計劃，若保育後未能吸引人去，每年卻要花大筆經費營運或維修：「長遠都只係放喺度嘅物件，無咗入面個內容。」

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海上飲食是珍寶海鮮舫靈魂 搬上陸地恐淪為普通酒家

他提到，以珍寶海鮮舫情況而言，內容是相當重要，其海上飲食是靈魂，需要營運出當時氣氛、體現旅飲食文化的熱鬧等，保育才有意義，與一二百年歷史建築不同。何又舉例稱，多年前沙田畫舫為例，之後遷離保留外形但變成石舫，成為一間普通酒樓，故將珍寶海鮮舫搬上陸地，只會淪為普通酒家或普通建築物。

海鮮舫與李小龍博物館二合一？何鉅業：兩者只有丁點關係

至於將珍寶海鮮舫與李小龍博物館二合為一的建議，何鉅業認為兩者只有一丁點關係，不應為該些少關係而花公帑去做，「咁李小龍係好多地方都拍過戲，係咪拍過都要串連？」他強調保育工作不止是保護，更要能營運，應平衡多方考慮，令該件事可長期做下去，又認為可考慮保留情懷及特色，例如不需原件保留，並指：「歷史去到一個終結，我哋都要接受佢。」

海上飲食是（珍寶海鮮舫）靈魂，需要營運出當時氣氛、體現旅飲食文化熱鬧，保育才有意義......保育不止是保護，更要能營運，應平衡多方考慮......若歷史去到一個終結，我哋都要接受。 古物諮詢委員會委員何鉅業

古諮會委員何鉅業表示，《古物及古蹟條例》不涵蓋船隻保育。（資料圖片/黃舒慧攝）

聯署促救海鮮舫 自由黨李鎮強：要以結果為目標用盡方法

有份聯署要求政府保留珍寶海鮮舫的自由黨立法會議員李鎮強亦稱，珍寶海鮮舫極具意義，包含兒時回憶，而其龍鳳大禮堂的裝橫亦是碩果僅存，冀保留海鮮舫的在下一代延續該份感情及回憶。

他稱將以結果為目標，用盡方法試試保留，包括尋求賽馬會介入或其他有心團體及私人機構協助，而下屆政府增設的文化體育及旅遊局亦應研究如何保留。他強調海鮮舫活化空間較大，如可配合附近廚藝學院，提供年輕人創業空間，船內的裝修亦可用作展覽。