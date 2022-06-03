珍寶海鮮舫｜以公帑經營成爭議　議員林筱魯：係咪永遠插喉吊命？

位於香港仔的地標、停運兩年的珍寶海鮮舫，即將告別香港。坊間有不少聲音要求政府介入保育，「活現香港」創辦人陳智遠今早（3日）在電台節目《千禧年代》指，珍寶海鮮舫屬重要的文化地景，認為海鮮舫的經營困難似是受疫情影響，若然疫情過後仍有生存可能，認為值得考慮短時間以公帑注資、保留海鮮舫。



立法會議員、古物諮詢委員會前主席林筱魯則在節目上表明，不贊同政府每年花錢經營海鮮舫的生意，「佢（珍寶海鮮舫）生意都做唔到，係咪永遠幫佢插喉、吊命，吊到一日佢會好返？⋯⋯生意做唔掂，暫時我睇唔到出路。」他亦提出，公眾在保留海鮮舫的問題上，始終未聚集到共同願望，認為海鮮舫的價值仍然要再仔細討論。



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陳智遠：結局可惜但可以預期

「活現香港」創辦人陳智遠在電台節目指，對事件感到可惜，特別是過去一兩年，船方、海洋公園及政府均無用創新方法，思考如何能繼續保留珍寶海鮮舫，「似乎各方都無心去做」，認為現時的結果，「可惜但可以預期，舊嘅方法唔會預期有新結果。」

珍寶海鮮舫屬文化地景

他續指，現時討論的重點著重保育架構，聚焦在珍寶海鮮舫是否建築，「其實唔係咁clear-cut（分明）。」他認為，珍寶海鮮舫在香港仔幾十年，算是出名景點，外國旅客來香港都會到訪，當區居民及其他港人都有機會光顧過，對珍寶海鮮舫有回憶，不論是否建築，都是該區重要文化地景。而船上亦有很多建築特色，如它的中庭、船上木雕等，「有無保育價值呢？唔可以一下就話無。」

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政府值得考慮短期以公帑介入

陳智遠亦提到，珍寶海鮮舫現時的營運困難，要釐清是商業模式出問題，還是受疫情影響，以他的觀察，海鮮舫以往營運無大問題，似乎是受疫情影響。若然有信心疫情後，珍寶海鮮舫「有生存可能」，他認為政府值得考慮短期以公帑介入，如早前注資海洋公園，找私營公司津貼亦是另一個方向，「令佢（珍寶海鮮舫）有時間重生。」

有議員提議將珍寶海鮮舫搬上岸，陳智遠直言完全不同意，形容若將留在香港仔幾十年的珍寶海鮮舫搬離該地，如同「割裂咗佢（珍寶海鮮舫）靈魂」。他認為，現時的討論並無關注如何釋放海鮮舫的商業潛力，譬如珍寶海鮮舫若然留在原地，內部可以不止餐廳，亦可加入舉辦活動的空間、購物空間等，他坦言若然早些討論，或可以幫助珍寶海鮮舫留下繼續經營，既保留港人回憶，亦能為本地旅遊業服務。

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林筱魯：海鮮舫價值未有清晰討論

立法會議員、古物諮詢委員會前主席林筱魯在電台節目指，若以現有制度看，珍寶海鮮舫這類建構物難以評定價值，但若將海鮮舫視作文化地景或非物質文化遺產，它的價值似乎過往未被討論，他認為若然想保留，要先講清楚問題及願望。

林筱魯續指，保留珍寶海鮮舫可細分為軟件及硬件，要保留硬件相對有很多方法，譬如將海鮮舫改為博物館活化。就珍寶海鮮舫的「軟件」、即當中的價值，他則重申指在現時的公眾討論中暫時未見到；在保留的方式上，公眾亦未有聚集到共同願望。

不贊同政府以公帑經營珍寶海鮮舫

他亦提出質疑，若然珍寶海鮮舫的價值很高，「點解經營唔到？」他直言不贊同政府介入，每年花錢去經營珍寶海鮮舫這盤生意，「佢（珍寶海鮮舫）生意都做唔到，係咪永遠幫佢插喉、吊命，吊到一日佢會好返？⋯⋯生意做唔掂，暫時我睇唔到出路。」