澳門爆疫︱增至49人確診　財神酒店5員工中招　約300客人須隔離

澳門疫情持續，再多13人中招！澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，截至今午 (21日) 5時 ，澳門共有49名核酸陽性個案，涉及36女13男，年齡介乎8個月至89歲，當中15人為有症狀確診，34人被列為無症狀感染者。



感染者現時分為兩個群組，其中一個與外僱及他們工作地點相關的群組，共28人；另一群組涉及一名在監獄工作的人員及他的家人，涉及19人；另有2人仍在進行流行病學調查。



應變協調中心又指，由昨晚（20日）10時至今午5時，全民核酸檢測中，新增發現21個10混1樣本呈陽性。截至今早，全民核酸檢測已為逾67萬人次採樣，其中56.4萬人次已有檢測結果並呈陰性。當局亦提到，「澳門蛋」方艙醫院最快明日完成設置並投入運作。



提供非緊急服務公共部門周三起多停三日

澳門政府今午公布，因應新型冠狀病毒肺炎疫情的發展，以及全民核酸檢測的結果，決定6月22日至24日將繼續關閉提供非緊急服務的公共部門。但有關規定將不影響公共部門領導，因應支援防疫或其他符合公共利益的原因，安排公共行政工作人員上班或提供服務

澳門政府亦呼籲，提供非緊急及必需服務的商戶在上述期間內暫停營業，餐廳食肆不設堂食，只提供外賣服務。市民如非必要應留在家中，儘量減少人員流動和聚集，降低新型冠狀病毒肺炎傳播的風險。

增6樣本初檢覆檢陽性 當局正跟進逾1500名相關接觸者

應變協調中心表示，今次全民核酸檢測於6月19日中午12時開始，截至今早，已為67,7586人次採樣，其中564,597人次檢測結果呈陰性；另外，全民核酸檢測至今午5時累計共21個10混1樣本初檢呈陽性，今晚12時前會有所有結果。

現時核酸檢測陽性的感染者分為兩個群組，其中一個與外僱及他們工作地點相關的群組，共28人；另一群組涉及一名在監獄工作的人員及他的家人，共19人；另有2人仍在進行流行病學調查。

應變協調中心又指， 因應流行病學調查，當局共跟進2,142 人，其中密切接觸者 304 人，非核心密切接觸者 1229 人，次密切接觸者 164 人，一般接觸者 51 人，陪同人員 345人。

當地傳媒報道，今日上午，新口岸財神酒店、財神娛樂場、栢濤停車場及多家押店被圍封，多名身穿防疫保護衣人員在各出入口駐守，而現場消息指，酒店內有500至700人，或會派發快速測試包讓一眾人等作自行檢測，有可能作原地隔離，但仍需待官方公佈。

新口岸財神酒店圍封時有380人 客人原點或送其他隔離酒店隔離

就新口岸財神酒店的情況，應變協調中心稱，該酒店共5名工作人員確診，而圍封時酒店時，住客有約300人、約80多名工作人員，娛樂場亦有部份員工，會按實際情況，如酒店有房間會安排他們在內隔離，如沒有可安置的地方，會將他們送往隔離酒店，具體數字尚待清點。

▼澳門經濟及科技發展局及消費者委員會巡查零售點確保民生必需品供應穩定▼



澳門經科局：生活百貨存量充足 居民無須過量購買

另外，澳門經濟及科技發展局指，會與消費者委員會持續巡查，確保當地糧油等民生物資的供應及價格穩定，而經科局及消委會與各供應及零售商保持密切溝通，要求確保各項民生必需品的供應穩定，持續到市面巡查確保糧油等民生食用品供需及價格穩定，巡查一旦發現貨品未及上架，即時提醒超市等零售商號注意及因應銷售情況及需求量，儘快補充貨品數量以及加快上架。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心6月21日早上公布，由6月20日晚上10時至21日早上11時，新增發現6個10混1樣本初檢及覆檢呈陽性。（澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心fb圖片）

當局強調，大米截至6月庫存量約為167萬公斤，食油庫存約75萬公升，均相當於澳門約一個月的消耗量，罐頭食品及其他生活百貨用品的存量亦保持充足及供應穩定，居民無須過量購買。

▼2021年8月4日 澳門人大排長龍等候檢測▼

