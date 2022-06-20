澳門爆疫｜料燒臘店引致爆疫　暫36人中招　澳門蛋方艙醫院明運作

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，截至今日（20日）下午4時，確診個案已增至36宗，年齡介乎8個月至89歲。初步調查發現，涉及緬甸外地勞工（外僱）群組及獄警群組，群組之間有一定關聯，有機會透過燒味店及生果檔傳播。



全民核酸檢測至今已為近46萬人次採樣（即約三分二人士已接受檢測），其中近27萬人已有陰性檢測結果。部分確診者有參與飲宴及多人聚會，當局預計陽性個案仍會增加，「澳門蛋」方艙醫院最快明早完成設置並投入運作，最快今晚可安排確診者入住醫學觀察酒店。



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爆發外僱及獄警兩大群組

澳門應變協調中心表示，確診個案已增至36宗，包括25女11男，年齡介乎8個月至89歲，當中10人有症狀，列為確診病例，26人列為無症狀感染者。

衛生局傳染病防控處處長梁亦好表示，目前出現緬甸外僱及監獄員工兩個群組。第一個群組除了13名外僱感染外，他們任職餐廳的同事、食客、同住大廈人員、外僱家務工作的僱主亦受感染；第二群組感染人士主要是在監獄工作人員一家及其親戚，以及一名同住大廈人士和曾同處發熱門診的一名小朋友感染。

根據最新流行病學調查，群組二的一名在珠海檢測呈陽性、屬內地籍的外僱，在義字街燒臘舖工作，每日往返珠澳；而群組一的其中一名外僱經常經過該燒臘舖；同時燒臘舖對面的水果檔，是第二群組中監獄工作人員經常探訪的親戚。當局相信燒臘舖附近的水果檔，引起獄警群組的傳播，但暫時仍未能確認源頭。

部份染疫外僱無用場所碼記錄行程

梁亦好又指，13名染疫外僱中，有多人沒有使用場所碼，他們亦不能口述或忘記曾到訪地址，不排除陽性病例仍會增加。梁呼籲居民使用行程碼，記錄說明相關行程，一旦不幸染疫可上傳系統，供其他有共同行程的市民參考。

此外，確診監獄員工的妻子是濠江小學教師，同屬確診個案，該校涉及超過300人，需了解師生之間互動情況再決定醫學觀察人數；他們的小朋友就讀聖心幼稚園，亦有參與課後活動興趣班，K1和K2的學生均被列為風險人員及需進行醫學觀察。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，截至今日（20日）下午四時，確診個案已增至36宗，年齡介乎8個月至89歲。。（資料圖片）

九個「十混一」樣本呈初步陽性

衛生局局長羅奕龍表示，全民核檢進度順利，由昨日中午12時至今日下午4時，459,687人次已採樣，當中269,628人次的核檢結果呈陰性。除了今早公布的六個「十混一」樣本呈初步陽性，其後再發現三個「十混一」樣本呈初步陽性，其中一管十名人士已送往急診，全部核檢結果呈陰性，初步評估是假陽性或復陽結果，另有八個「十混一」樣本正在覆核。

羅奕龍又指，即使在今次全民核檢結果呈陰性，並不代表百分百無事，可能處於潛伏期，呼籲市民在此關鍵時期「忍一忍」，減少非必要的人員聚集。至於會否再進行第二輪全民核檢，他指要視乎首次全民核檢結果，再決定下一步工作。

應變協調中心提醒，明日（21日）中午12時後仍未接受採樣的在澳人士，其健康碼將被轉為黃色，並由警察送至指定地點接受檢測，在原地等候直至檢測結果陰性才能離開，拒絕檢測者須接受14日指定地點醫學觀察。

當局至今共發現九個「十混一」樣本呈陽性，其中一組人士已覆檢，結果呈陰性，不排除是假陽性或復陽個案。（澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心fb圖片）

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