兩少年認夜毀東海堂　官信錯判形勢以暴力宣洩　判更生及勞教中心

前年8月7日，數名少年凌晨潛入將軍澳廣場東海堂餅店，大肆破壞，事後多人被捕。其中兩名案發時年僅14歲及16歲少年早前承認一項刑事損壞罪，案件今（21日）在區域法院判刑。法官李慶年指，兩名被告在凌晨時分犯案，附近沒有人群及警員聚集，故沒有機會激起更大的混亂，破壞行為歷時只有約一分鐘，因此本案的情節嚴重性屬低至中，並相信二人錯判形勢，選擇了暴力宣洩以解決社會問題，判兩人分別入更生及勞教中心，望給予二人有序、有罰、有教、有更生的判刑。



兩名被告依次為現年18歲的劉展宏，以及15歲的少年，同承認於2020年8月7日，在將軍澳廣場東海堂，損壞屬於美心食品有限公司的兩個收銀機的屏幕、一部八達通閱卡器、一部電子條碼掃描器、一道木門及一個櫥窗膠櫃。

事件未爆發衝突

李官判刑時指，本案控罪性質雖然嚴重，事件涉及一連串社運事件的其中一項，但考慮到被告是於凌晨時分犯案，附近沒有群眾聚集，故沒有機會激起更大的混亂，沒有影響或傷及店員、顧客、途人，且涉案行為只歷時約1分鐘。此外，當時沒有警員在場，避免了雙方爆發衝突，因此亦未有令在場的小童、途經的老人或弱者產生恐慌，故法庭評定本案的情節屬於低至中的嚴重性。

選擇以暴力解決社會問題

李官續指，兩位被告屬於年青的初犯者，因為一時錯判形勢，選擇使用暴力宣洩及解決社會問題，如今已深感後悔。

報告指次被告社運後更頑皮反叛

李官隨後量刑考慮到，首被告劉展宏的感化官報告正面，判劉入更生中心；次被告的感化報告則一般，對次被告的身心評估較為負面，自社運事件後變得更頑皮及反叛，被捕後態度懶散，故判次被告入勞教中心。

案件編號：DCCC 372, 373 & 374/ 2021