疫情｜連續六日破千　六學校有班別須停課一周　涉聖士提反書院等

疫情持續蔓延在學校及院舍蔓延，今日（20日）新增1,327宗新冠肺炎個案，是連續第六日錄得破千宗確診。衞生署衞生防護中心公布，接獲408宗學校呈報個案，其中六間學校有個別班房須停面授課堂一星期，包括南區聖士提反書院、中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）、香港青年協會李兆基書院等。



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本港今日新增1,327宗陽性個案，包括1,186宗本地感染，以及141宗輸入個案。衞生防護中心公布，接獲408宗呈報個案，遍布229間學校，涉及335名學生及73名教職員。

六間學校有班別須停面授

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有135間學校在過去一周出現兩宗或以上個案，其中六間學校的個別班房須暫停面授課堂，包括荃灣柴灣角天主教小學，在上周六（18日）已呈報5C班有確診個案，至今有五名學生染疫，至今早3D班再有三名學生檢測呈陽性；南區聖士提反書院5Y班在過去一周累計有三名學生染疫；中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）的SC班有四名學生染疫；聖公會聖本德中學的3A班累計有五名學生染疫；香港威雅學校的7B班今亦呈報有三名學生染疫；以及香港青年協會李兆基書院，早前英文班1B及1D班共有三名學生染疫，今日在1B班非英文班再多兩名學生染疫。

張竹君認為，在校園的傳播並非在全校蔓延，目前只有六間學校的個別班房需停課，按以往經驗停課過後，大部分沒有蔓延跡象，故認為目前措施仍較有效。

南區聖士提反書院5Y班在過去一周累計有三名學生染疫。（校網圖片）

院舍松山府邸有五名院友中招

在院舍方面，再多四間有呈報個案，其中善頤(福群) 護老院及富泰護理安老院分別有一名院友確診，而耆康會何善衡夫人敬老院亦有一名工作人員染疫。而松山府邸（彩霞居）有限公司昨日有五名院友中招，該院舍在今年三月亦有確診個案。上述院舍的密切接觸者均會送往檢疫。

張竹君補充指，安老院舍在今年二、三月出現大型爆發，當時疫苗接種率較低，大部分長者染疫後或有一段時間有免疫力，加上相關部門已在院舍推廣接種，以增強免疫力，呼籲長者如未完成接種，應盡快打針。