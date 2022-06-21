Häagen-Dazs兩款雲呢拿雪糕含殘留農藥　食安中心指示停售回收

法國進口的Häagen-Dazs兩款呍呢嗱雪糕，日前被台灣驗出有殘留農藥。食物安全中心今日（21日）表示，涉事批次的雪糕亦曾進口本港，已指示進口商將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。中心呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。業界如持有有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售。



食物安全中心表示，正積極跟進兩款Häagen-Dazs雪糕在台灣被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷，已即時聯絡本地進口商及零售商跟進，初步調查發現，受影響批次的雪糕亦曾進口本港，分別為Häagen-Dazs雲呢拿雪糕家庭裝，以及雲呢拿雪糕桶裝，涉及的批次細節如下：

1. Häagen-Dazs雲呢拿雪糕家庭裝

來源地：法國

淨容量：473毫升

此日期前最佳：2023年4月13日

進口商：General Mills Hong Kong Limited



2. Häagen-Dazs雲呢拿雪糕桶裝

來源地：法國

淨容量：9.46公升

此日期前最佳：2022年10月26日

進口商：General Mills Hong Kong Limited



食安中心表示，基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電有關進口商熱線2629 6116。

中心呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。業界如持有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售，又指將會就事件通知業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動。調查仍然繼續。