荃灣龍門一番炒飯蠟樣芽孢桿菌再超標　食安中心：有證據會檢控

荃灣中染大廈「龍門一番 上海·紫砂燉湯」一個炒飯樣本含過量蠟樣芽孢桿菌，食環署食物安全中心已指示其暫停出售相關食品，並指若足夠證據會提出檢控。翻查資料，食安中心上月抽查該店炒飯樣本已發現超標情況，本月抽查被發現情況無改善。食用過量蠟樣芽孢桿菌可引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。



荃灣中染大廈「龍門一番 上海·紫砂燉湯」。（「龍門一番 上海·紫砂燉湯」Facebook）

食安中心發言人今日（9日）表示，跟進一宗相關事件時，從荃灣一食肆抽取上述炒飯樣本進行檢測，結果顯示該樣本每克含一百一十萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過十萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意，超出標準10倍。

中心稱已知會有關食肆上述違規事項，並指示其暫停出售相關食品，亦已派員巡查該食肆，向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食肆檢視和改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。如有足夠證據，中心會提出檢控。

中心發言人續稱，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉，中心會繼續跟進事件及採取適當行動。