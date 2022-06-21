荃灣聖芳濟中學籃球隊及泰拳班10人確診　聖士提反書院多3人中招

本港疫情持續，今日（21日）再新增1,198宗個案。衞生防護中心今日（21日）公布，過去7日共有45間學校爆發兩宗以上個案，今日再新增觀塘五邑司徒浩中學、荃灣聖芳濟中學籃球隊及泰拳班有群組爆發。此外，南區聖士提反書院5Y班繼昨日有3宗個案後，今日再有2名學生及1名老師確診，另有1人為早前患者的宿舍室友。



今增177宗學校呈報個案 過去一周45校最少兩宗

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日共177宗學校相關的呈報個案，涉144間學校，共143名學生及34名教職員染疫，包括30間幼稚園、75間小學、71間中學，及1間特殊學校。當中97宗為今早測試陽性，其餘80宗為昨日下午陽性，或較早前的樣本。

張竹君稱，過去7日共有45間學校出現兩宗以上個案，當中有兩間學校的個別班級今日發現有爆發，染疫班別需要停課，分別為︰

1. 觀塘五邑司徒浩中學2C班，4宗個案，共34名學生需停課一周；



2. 荃灣聖芳濟中學籃球隊，17名學生曾於6月17日訓練，共有7宗個案，成員包括中一至中三學生，該籃球隊學生需停課；



3. 荃灣聖芳濟中學泰拳班，爆發4宗個案，包括3名學生及1名教師，共14名中一至中五學生需要停課；



4. 南區聖士提反書院5Y班昨日錄得3宗個案，已停止面授課堂。今日再呈報2名學生及1名教師確診，有患者的宿舍同房亦確診，中心將繼續觀察情況。



估計學生於運動時傳播病毒

張指，雖然荃灣聖芳濟中學共兩個課外活動班染疫，但暫時未見其他班級學生受影響，教師每日亦需要做快測，若無傳播情況可如常上課，但會繼續觀察情況。雖然學生於室外運動，但並無戴上口罩，及接觸次數較多，認為可能經運動時傳播，相信學生在課室有佩戴口罩，傳播機會較低。

至於聖士提反書院，確診學生主要為5Y班，由於部份學生居住宿舍，同住學生亦列為緊密接觸者，需要接受檢疫。張指，新確診的患者中，僅1人為5Y班患者的室友，其餘患者全為5Y班師生，暫時未見其他傳播情況。