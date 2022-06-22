消費券｜八達通研一次過拎錢　須符合一個條件　實體卡不超$6500

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go】第一階段消費券派發踏入尾聲，八達通用戶須合資格消費滿4,000元，才可取尾期的1,000元，惟有約200萬用戶不合資格領取，近日引起熱烈討論。八達通行政總裁李俊明透露，若政府下次再派消費券，將向用戶提供兩個選擇，包括分開或一次過領券。



此外，李亦透露，為了方便長者使用App，將推出簡易版功能；並計劃於開學前，提供學生八達通綁定App的功能。他更提醒，八達通App已推出銀聯虛擬預付卡，用戶申請後可於海外及內地，透過二維碼到任何接受銀聯的商戶付款。



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實體卡儲值系統上限為6500元

最近八達通儲值上限引來市民熱議，八達通行政總裁李俊明表示，八達通計劃大約在年底同步上調不記名實體及虛擬卡的上限，金額目前未有定案，但由於實體卡系統的設計上限為6,500元，故最終金額一定不會超出此數，目前仍正研究較合適的金額。與此同時，八達通亦準備為Android手機，提供虛擬八達通卡服務。

至於有不少用戶批評指，八達通分數次領取消費券非常不便。對此李俊明表示，若果下次政府再派發消費券，並規定分開多次領取，為了方便用戶，將提供兩個選擇，即分開數次領取或一次過領取。

八達通行政總裁李俊明。（資料圖片／羅君豪攝）

研八達通App接受一次過取消費券

若果用戶一次過領取，則須於App綁定八達通，不過，為了防止用戶P2P轉帳、套現，或使用在不合資格的消費；用戶未用完所有消費券金額前不能增值。換言之，就如其他支付工具的使用方式，該App上的八達通，將成為消費券的專用電子錢包。

不過，大家須注意的是，由於八達通App可同時綁定多張八達通卡，即使其中一張八達通用作領取消費券，只能在合資格的範疇消費；但其他已綁定的八達通並不受影響。簡單而言，可將每張已綁定的八達通，視為獨立一個帳戶。

實體八達通轉移至App會失效

此外，目前手機八達通能以兩個方式獲得，包括將實體八達通轉移並綁定至App，但轉移後該實體八達通將會失效；或在App申請新的八達通卡，因此，屆時用戶若不希望影響實體八達通，只須另外在App申請新八達通，用作領取消費券，便能解決問題。

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將推App簡易版功能

然而八達通新功能似乎均與App有關，會否為不善於使用手機人士、尤其老人家帶來不便呢？李俊明回應指，集團一向非常關注用戶體驗，為了方便不常用手機支付的用戶，將於8月推出「簡易版」的App新功能；集團亦計劃在開學前，提供學生八達通綁定功能，將App推廣至學生層面。

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App新推出銀聯預付卡

繼八達通App推出Mastercard虛擬預付卡後，李俊明更透露，早前已推出新服務，用戶可在內地及海外使用八達通App、於全球接受銀聯付款的商戶付款，用戶只要在App申請可增值的「八達通銀聯虛擬預付卡」，就能夠以銀聯二維碼付款；用戶亦可以透過網上銀行，為虛擬八達通卡增值。

▼八達通App申請銀聯預付卡▼

