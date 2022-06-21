確診大廈︱增779幢大廈　元朗區佔72幢　四季豪園再有洋房上榜

本港近來7日新冠病毒確診個案均破千，今日（21日）再新增新增1,198宗確診個案。最新的確診大廈名單顯示，今日新增779幢大廈入榜，較昨日多15幢。其中元朗區新增72幢大廈，位列各區之首，其次是沙田區及觀塘區，分別有70幢及64幢大廈新上榜。



上榜大廈不乏多幢洋房及豪宅，如位於元朗四季豪園及加州豪園納栢徑的洋房，沙田的御龍山10座、位於離島Whitesands的獨立屋等。



▼6月21日 部份確診大廈▼



元朗區增72幢 四季豪園、加州豪園再有洋房上榜

確診大廈名單今日新增779幢大廈入榜，較昨日的764幢，多出15幢。十八區中，以元朗區新增大廈最多，合共72幢，當中包括不少私人住宅，包括尚悅8、9及12座、朗峰園1座、栢慧豪園6座等。

另外，四季豪園及加州豪園，繼昨日後再有洋房上榜。近郊地區亦有多幢村屋上榜，包括田寮村、田心村、白沙村等村屋。

▼6月21日 確診大廈名單▼



+ 112

沙田觀塘各增70及64幢

而沙田區及觀塘區分別有70幢及64幢大廈新上榜。當中亦私人住宅包括沙田世界花園海棠閣、龍柏閣、壹號雲頂2座、富安花園5、6、8及16座；而在觀塘區，則包括淘大花園A、I、M及H座、滙景花園1座等。

增12幢宿舍上榜

另外，亦有12幢宿舍上榜，包括觀塘紀律部隊宿舍1、2及3座、青衣已婚警察宿舍 B 座、消防處永定道消防已婚宿舍2座等。