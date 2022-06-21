首間學校爆BA.2.12.1　東區名校愛蝶灣基灣小學四學生中招

本港疫情連續七日確診數字破千宗。衞生署衞生防護中心今日（21）公布，新增1,076宗本地個案， 當中有14宗懷疑涉及變種病毒Omicron分支BA.2.12.1本地個案，其中五宗源頭不明個案涉及兩地點，包括東旭苑東麗閣一家三口，而鄰近位於愛東邨的名校中華基督教會基灣小學（愛蝶灣），日前有四名學生染疫，當中居於興東邨興祖樓學生懷疑是感染BA.2.12.1，衞生署指另三名學生屬關連個案，推斷都是感染同一病毒，為首間爆發BA.2.12.1的學校。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布指，今日新增1,198宗確診個案，包括1,076宗本地個案，當中有429宗是直接核酸陽性個案、647宗則是快速測試陽性並以核酸復檢確診個案；餘下122宗列輸個案。

愛蝶灣基灣染疫學生讀5C班 一個案住興東邨興祖樓

根據病毒全基因分析結果，涉及亞型變異病毒株BA.5的個案，今日新增64宗；而BA.2.12.1輸入個案增200宗，亦有14宗懷疑本地個案，部份與之前群組個案有流行病學關連，包括昨日公布的中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）四名就讀5C班的個案，因當中有一名學生涉懷疑BA.2.12.1個案，該患者居於興東邨興祖樓，其餘三名同班同學亦列為懷疑個案，目前該班別已暫停面授課。

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大圍隆亨邨樂心樓三人染疫 涉南灣隧道群組

大圍隆亨邨樂心樓亦有一宗懷疑BA.2.12.1變種病毒株個案，患者有兩名家人本身都屬確診個案。樂心樓前後共有三宗個案，該患者亦與早前呈報的南灣隧道交通基建管理合約公司個案相關，屬該傳播鏈的第九宗個案。另外，有兩名新個案，其家人屬已知變異病毒株患者，並正在檢疫中，有關患者分別居於海麗邨及碧海藍天5座。

鄰近基灣小學東旭苑一家三口確診

當局又指，另有五宗源頭不明的BA.2.12.1個案，其中居於九龍漆咸道北富邦大廈的患者，與家人同告確診；東旭苑東麗閣亦有一家三口感染個案，暫未能找出感染源頭。

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