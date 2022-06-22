約克國際幼稚園兩學童染疫　半班不適　家長爆老師要求除口罩唱歌

撰文：黃金棋
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本港新冠肺炎疫情反覆，學校每日呈報快速檢測陽性個案亦過百宗。著名私立幼稚園、位於九龍塘的約克國際幼稚園，近日有兩名學生感染新冠肺炎。有該校學生家長向《香港01》反映，該校現時設全日班供學生參加活動，而學生午膳時會與其他班級同學一起用餐。

另外，有該校學生家長亦指，其子女反映上周音樂的評估中，有教師曾要求學生唱歌時除下口罩，「話要見到小朋友個嘴」。該家長批評，校方安排極度不恰當，「唔明點解疫情咁勁，點要小朋友除口罩」，更指現時大半班學生出現病徵。

約克國際幼稚園回覆指，現時該校上、下午班各有一名學童經快速抗原測試懷疑確診。按照教育局及該校指引，學童在校內任何時間進行所有活動均需配戴口罩，該校強調有嚴格督促老師在各項活動均須遵守指引。《香港01》已向教育局及衞生防護中心查詢。

約克國際幼稚園位於九龍金巴倫道51號，該校日前向家長發通知，指校內有兩名學生快速檢測結果為陽性，其中一名學生於上星期五（17日）已沒有回校上課，而涉事的班房本周會停用，進行徹底消毒。

家長陳先生（化名）表示，其小朋友於該校就讀K2。雖然幼稚園暫未恢復全日面授課堂，不過陳先生表示，該校已安排全日班，學童上午上課後，下午會參加不同活動，亦要留校午膳。而午膳及下午的活動如講座等，會安排全級學生一同參加。他指，根據校方資料，其中一名染疫學生，正是K2全日班的學生。

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上周曾除口罩唱歌　半數學童不適快測暫呈陰性

陳先生批評，上星期約克國際幼稚園曾舉行音樂評估，教師要求全校學生參與評估時，須除下口罩。自有學童確診後，現時涉事班級中，過半學童出現不適。陳先生指，雖然感不適的學童，目前快速檢測結果為陰性，但一眾家長謹慎起見，已安排子女以大便樣本進行病毒檢測，現時正等待結果。

他又不滿指，該校要求學童除口罩唱歌的安排極不恰當，「唔明白點解評估要除口罩，唱歌聽唔到咪叫小朋友唱大聲。」

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約克︰有嚴格督促老師在各項活動遵守指引

約克國際幼稚園回覆《香港01》查詢時指，現時該校上、下午班各有一名學童經快速抗原測試確診，該校已向教育局、衞生署呈報，並已通知家長。該校又指，按照教育局及該校指引，學童在校內任何時間進行所有活動，均需配戴口罩。除小食時間可暫時除下口罩進行茶點活動，但在學童與學童之間均有按照教育局指引放置隔板，該校亦有嚴格督促老師在各項活動遵守指引。

至於有否安排學生在校午膳？約克國際幼稚園沒有正面回應，僅指在同一校舍內並沒有提供全日班課程，但不排除有家長會報讀其他分校下午班不同的課程和活動。

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