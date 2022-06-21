澳門爆疫｜累計49人確診　明日推快測　另劃重點區域進行核酸檢測

澳門政府今日（21日）公布，至今陽性個案增至49宗，涉36女13男。澳門應變協調中心指，將於明日（22日）為全澳門市民進行快速抗原檢測；並劃定重點區域進行核酸檢測，具體安排將稍後公布。另外，當局亦就網格化管理一事作澄清，指現階段暫未有計劃啟動有關預案。



珠海市新冠疫情防控指揮部亦宣佈，從22日早上8時起，多區的棋牌室、麻將館、網吧、酒吧、歌舞娛樂場所暫停營業；而餐飲業和其他室內公共場所接待人數不超過最大承載量50%。相關安排暫定維持五天，將按疫情發展再作調整。



澳門應變協調中心指，截至目前，陽性個案增至49例，包括36女13男，年齡介乎8個月至89歲。15人有症狀，列為確診個案；34人暫時無症狀，列為無症狀患者。

現時個案分別涉及兩個群組，其中一個與外僱及他們工作地點相關的群組，共28人；另一群組涉及一名在監獄工作的人員及他的家人，涉及19人；另有2人仍在進行流行病學調查。

其中，與財神酒店相關的個案是外僱群組中在財神酒店工作的確診患者，當局再發現其另外三名同事染疫，以及珠海確診一例亦是財神酒店工作人員，該酒店現時共有五宗個案。

澳門進行全民核酸檢測。（讀者提供）

明日為全澳門市民進行快速抗原檢測

應變協調中心指，將於明日（22日）為全澳門市民進行快速抗原檢測，具體安排將稍後公布。另外，當局亦將劃定重點區域進行核酸檢測，涉及人群等資訊亦將稍後公布。

澳門當局今午亦宣布，6月22日至24日將繼續關閉提供非緊急服務的公共部門，並呼籲市民如非必要應留在家中，減少人員流動和聚集；提供非緊急及必需服務的商戶需暫停營業，餐廳食肆不設堂食。

現階段暫未有計劃啟動「網格化管理」

昨日網上有片段流傳，大批澳門市民到超市搶購物資。澳門當局今日亦就網上流傳關於特區政府即將實施「網格化管理」一事澄清，現階段暫未有計劃啟動有關預案，呼籲市民勿誤信不實傳言，時刻留意官方資訊，切勿恐慌及過量囤積物資，並按照當局指引，嚴格遵守防疫措施。

應變協調中心亦表示，各個部門在疫情前一直將有關預案細化，因此市民無須過份解讀，並稱澳門物資充足，包括超市、鮮活食品及藥品的供應，呼籲市民切勿恐慌及過量囤積物資。

珠海市多區娛樂場所暫停營業五天

珠海市新冠疫情防控指揮部今日亦宣佈，從22日早上8時起，橫琴粵澳深度合作區、香洲區、高新區和鶴洲新區（籌）洪灣、保稅、十字門片區範圍內所有棋牌室、麻將館、網吧、酒吧、歌舞娛樂場所暫停營業；而餐飲業和其他室內公共場所接待人數不超過最大承載量50%。上述安排暫定維持五天，將按疫情發展再作調整。

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