強制檢測︱增30地點　包括6食肆涉美心MX、大家樂、麥當勞分店

撰文：江麗盈
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本港近日新冠病毒確診數字屢破千宗，衞生防護中心今晚（21日）公布的強制檢測公告，共30處指明地方上榜，包括6間食肆及24幢住宅。

上榜食肆包括西灣河聖十字徑2號地舖犀牛廚房、大圍新翠商場地下美心MX、大圍顯徑商場大家樂、葵盛東商場銀龍茶餐廳、佐敦道百誠大廈麥當勞及太古城中心翰騰閣。而上榜的24幢住宅大廈亦包括今日新增Omicron分支BA.2.12.1個案的住所大圍隆亨邨樂心樓、筲箕灣東旭苑東麗閣等。筲箕灣興東邨興祖樓因涉一宗懷疑BA.2.12.1個案，亦被列入強檢公告。

公告列明，若任何人士於6月15日至6月22日，在公告中24幢大廈逗超過兩小時，或6月14日至16日於指定時間內曾到訪上述食肆，需要於明日或後日（22日或23日）進行核酸檢測。

▼6月21日強制檢測公告▼

西灣河犀牛廚房、太古城翰騰閣上榜

衞生防護中心公布的強制檢測公告，共30處指明地方上榜，包括6間食肆及24幢住宅。六間食肆包括西灣河聖十字徑2號地犀牛廚房、大圍新翠商場地下L003舖MX、大圍顯徑商場B 翼303號舖大家樂、葵涌葵盛東商場1樓106A號舖銀龍茶餐廳、油麻地佐敦道 31-37 號百誠大廈地庫及地下麥當勞、及鰂魚涌太古城中心5樓506號舖翰騰閣。

▼6月21日　部份強檢地點▼

24幢住宅大廈東區最多　3大廈有BA.2.12.1患者

而上榜的24幢住宅大廈，東區佔最多，共佔五幢，包括柴灣興華(一)邨卓華樓、筲箕灣愛蝶灣 6 座、鰂魚涌康山花園 5 座、筲箕灣興東邨興祖樓、及筲箕灣東旭苑東麗閣。其次是沙田區及九龍城，分別佔四幢及三幢。

沙田區的強檢大廈中，包括今日新增BA.2.12.1個案的住所大圍隆亨邨樂心樓，另一涉及BA.2.12.1個案的住所則為筲箕灣東旭苑東麗閣。另外，筲箕灣興東邨興祖樓因涉一宗懷疑BA.2.12.1個案，亦被列入強檢公告。

5幢屬私樓　包括荃灣環宇海灣、鴨脷洲海怡半島

在24幢住宅大廈中，大多是公屋或居屋，只有五幢屬私樓，包括灣仔堅尼地道54-56號倚雲閣、牛池灣永定道20號怡富花園、荃灣環宇海灣3座、鴨脷洲海怡半島美暉閣、及紅磡漆咸道北451-455號富邦大廈。

公告列明，若任何人士於6月15日至6月22日，在公告中24幢大廈逗超過兩小時，或6月14日至16日於指定時間內曾到訪上述食肆，需要於明日或後日進行核酸檢測。

提醒屯門、元朗和天水圍檢測中心或受影響

政府指，已在各區設立流動採樣站，強檢人士須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行檢測，幼童則可以糞便樣本進行檢測；惟三個月內曾確診者無需接受強制檢測。

當局亦提醒巿民，由於元朗一帶出現供電問題，位於屯門、元朗和天水圍的社區檢測中心／流動採樣站服務時間或會受到影響。

▼6月21日　各區向公眾提供服務的流動採樣站▼

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