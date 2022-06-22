大停電｜天水圍居民出法寶抗停電　大專生赴港島酒店：冇冷氣太熱

元朗朗屏中電電纜橋起火，至元朗、屯門及天水圍大停電，天水圍4條邨及部份大廈今早（22日）才恢復供電。面對昨日（21日）夏至來襲，號稱堅毅不屈的「大西北人」出盡法寶渡過漫長熱夜。有居民為求在冷氣下入眠，夜晚10時許行30多層樓梯，出港島區住酒店，直言:「冇冷氣太熱了」；有居民又生怕家中雪櫃海蔘報銷，漏夜將食材轉移到附近有電的鄰居，又稱成晚瞓地下抖涼；亦有居民酷熱下難入眠，索性落樓行幾圈乘涼。



何同學昨晚因酷熱難奈，入住港島區酒店。（何瑞芬攝）

天水圍居民、大專學生何同學所居住的大廈今早10時許才恢復供電，他表示，停電一刻正在家無所事事，突然眼前漆黑，以為跳掣，但後來用家中舊式收音機聽，才得悉是大規模停電。他稱「捱至」晚上10時許，有感「冇冷氣實在太熱」，故行30多層樓梯落樓住酒店，又因附近酒店全部客滿，故改入住港島區酒店。

父母留在家中「瞓地下」

他表示，本來預計大廈要兩日才能恢復供電，幸好早上10時許已恢復，自己亦只訂了一天酒店，收費約700多元，又笑言因事態突然，「臨時臨急冇staycation個啲feel。」他下午回家視察情況，又指昨晚父母仍留在家中，稱歡迎他去住酒店，「佢哋叫『你去啦』，家人瞓吓地下，佢地話搞掂就ok。」

元朗、屯門及天水圍被指是本港的「大西北」，一直被標籤化成偏遠地區，經常被笑要「駛牛出城」，今次出現大規模停電，何同學笑言:「係慘情」，並指相信與城市規劃有關，區內只有該條電纜。面對電力可能不穩，隨時再有停電危機，何同學指會慳電，今晚只開風扇不開冷氣。

▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



+ 20

有幼稚園在門眠張貼告示指因停電而停課。（何瑞芬攝）

有市民漏夜把海蔘轉放鄰居家中防變壞

另一不願透露姓名的居民，其大廈今早才有電，並稱停電影響十分大，她漏夜把家中雪櫃海蔘轉移到其他有電大廈的鄰居家中，今早才取回。她稱昨晚太熱要瞓地下，故睡得不好；居民陳女士亦稱昨晚太熱，故落樓在公園行幾圈乘涼，返回家中亦因頭痛及暑熱未能入眠，今早有電一刻感十分興奮，稍後會回家補眠。

小四學生李同學家中昨晚已恢復供電，但仍感十分驚險。他憶述昨晚奇妙經歷，指當時正在玩一款「好搞笑嘅遊戲」，但突然停電，自己有些怕黑故感害怕，爸爸亦趕回家關心他狀況。李同學指，幸好媽媽已煮好晚飯，「但我冇胃口食，因為冇電唔開心，有返電先有胃口食。」他又指學校今日有同學無返學，相信是受停電影響。

▼6月21日晚 元朗、天水圍大停電▼



+ 9