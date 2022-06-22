大停電｜停電13小時料觸發客服表現罰款機制　中電或遭罰1600萬元

元朗朗屏中電電纜橋昨晚（21日）起火焚塌，造成成屯門、元朗、天水圍約16萬戶大停電。按照現行政府與中電達成的《管制計劃協議》，當中就中電的客戶服務表現設有賞罰機制。今次罕有出現的大停電事件，或有機會觸及機制內「供電可靠性」及「恢復供電」相關表現的罰則。

《香港01》按照中電公布，今次停電時間長達13小時，即約780分鐘後受影響用戶才能完全恢復供電，估計中電在「恢復供電」的表現或已觸及罰則。按照機制，中電8%的准許回報率，最多可罰相當於扣減准許回報0.015%的罰款。若按中電去年本地電力業務錄84.9億元盈利，假設今年盈利水平相若推算，即中電或遭罰約1600萬元。

有環保團體指出，由於《管制計劃協議》內的罰則，以全年表現計算，今次單一事件未必影響中電全年整體表現，「拉返長全年咁睇，係咪會有好大影響呢？其實未必」，但認為政府有需要徹底調查起火原因。



▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



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根據政府與中電的《管制計劃協議》，中電的客戶服務表現設有「獎勵及罰款機制」，會按四類服務表現，即「供電可靠性」、「運作效率」、「客戶服務」及「恢復供電」。在中電8%准許回報率中，按相關表現輕微「可加可減」作獎勵或罰款。

按照該客戶服務表現賞罰機制，今次長達13小時的廣泛地區大停電，有可能會影響機制中「供電可靠性」及「恢復供電」的表現。在「恢復供電」方面，機制條文列明若該年度「平均電網供電復電時間」高於80分鐘或85分鐘，便會啟動不同程度罰則。

全年度停電後恢復供電平均時間超過80分鐘可罰款

據中電初步公布，元朗宏樂街一條電纜橋於昨晚7時10分起火，影響元朗、天水圍及屯門一帶電力供應，至今晨8時許，天水圍已全面恢復電力。按照有關公布，初步估算斷電時間大約780分鐘，按機制計算，單計今次事故已經遠遠超出85分鐘的指標，意味在「恢復供電」類別有機會遭扣減相當於0.015%回報率的罰款。

▼6月21日晚 元朗、天水圍大電停▼



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16萬戶受影響 斷電13小時

至於「供電可靠性」的客戶服務表現項目，亦另有罰則。機制會依據中電該年度的供電時間、斷電時間、客戶數目等指標，計算出「平均服務可用指數」，當可靠性低於99.993%或以下，按不同程度扣減回報率。

按照中電說法，今次有16萬戶受影響，其中有14萬戶在凌晨兩時恢復供電，即斷電時間約7小時；餘下2萬戶在今早8時恢復供電，斷電時間大約13小時。經初步計算，雖然今次大停電事件對本年度中電「供電可靠性」的服務表現造成影響，但根據今次一宗事故，未必能夠啟動「供電可靠性」項目的客戶服務表現罰款機制。

翻查資料，2021年中電在本港電力業務及相關活動，錄得84.9億元盈利。今次停電最長達13小時，單計算觸及《協議》中未達「恢復供電」表現的罰則，即相當於扣減准許回報率0.015%的罰款。若假設中電本地電力業務盈利數據為賺盡《管制協議》下8%准許回報所得，按去年本港電力業務盈利，扣減0.015%准許回報率的罰款，推算或令中電面臨約1,600萬元的罰款。

世界綠色組織行政總裁余遠騁。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

余遠騁：按機制拉長全年睇影響未必大

世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，不評論政府與中電的管制協議，但估計今次事件在「供電穩定」方面未必觸發懲罰機制，「今次只係個別事件，如果拉返長全年咁睇，係咪會有好大影響呢？其實未必。」

余遠騁續指，根據外國經驗，由於電力公司投資回報較少，未必有足夠資源投資設備，相反本港電力公司的供電率相對可靠，高達99.99%，按協議准許回報率持續穩定，更有條件作出保養維修。他又指，難以估算起火原因，但相信中電及政府會就機件老化及維修保養方向作出調查。