大停電｜中電慢幾拍　起火130分鐘始交代大停電　區議員斥不理想

一場元朗電纜大火，造成屯門、元朗及天水圍大停電。根據電纜昨晚（22日）約7時10分起火，約16萬住戶受影響，《香港01》翻查各部門及機構發放停電信息時間，港鐵在起土時間約半小時後，公布屯馬線因電力公司供電故障，屯馬線部份路段暫停服務的消息；醫管局亦在起火後1小時發公告，指新界西聯網部份服務受影響；消防處則約1.5小時交代事件，並呼籲市民避免乘搭升降機。



惟事件「主角」負責電力供應的中華電力，卻在起火後超過2個小時，約130分鐘後才發出首份新聞稿，公開證實起火事件並交代屯門、元朗及天水圍大範圍停電。



有區議員批評，今次大停電事件，中電處理資訊發放並不理想，緊急應變方面明顯不足，亦缺乏社區聯絡機制，未能及時釋除居民疑慮。



▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



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《香港01》綜合各機構及政府部門向傳媒發放，涉及昨晚起火致大停電的相關資訊時間。港鐵早於晚上7時44分，即起火後約半小時，公布屯馬線荃灣西至屯門站一段暫停服務消息，晚上7時58分已再更新，屯馬線列車服務陸續恢復正常，天水圍港鐵站電力供應亦已恢復。

醫管局、消防處約起火後1小時交代

至晚上8時，醫管局亦公布，新界西醫院聯網轄下醫院的電力供應出現不穩定，部份非緊急服務及普通科門診診所服務亦受到影響。

消防處則約晚上8時45分表示，元朗擴業街晚上7時12分發生火警，受影響地區有可能會停電，呼籲市民請避免乘搭升降機。如受到隨風飄散的煙霧或異味影響，應關閉門窗及保持鎮定。

▼6月21日晚 元朗大停電下天水圍站及附近情況▼



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區議員：緊急應變不足，缺社區聯絡機制

不過事件「主角」中電，則在火警發生後約2個小時，於晚上9時20分向傳媒發出首份新聞稿，承認因元朗一條電纜橋起火，估計屯門、元朗及天水圍約16萬戶受影響，並預計復修工作需時兩日，會陸續為居民恢復供電。隨後分別於今早凌晨2時17分及今日接近中午12時，再發稿更新維修進度。

屯門區議會副主席︰街坊要落街查問停電原因

屯門區議會副主席黃丹晴指出，屯門區昨晚交通因停電出現問題，有不少街坊落街查問。他認為，中電在今次發生嚴重供電事故，發放資訊方面並不理想，在緊急應變方面明顯不足，亦缺乏社區聯絡機制。

黃說，在停電期間，他曾多次致電中電代表，但未能提供即時回覆，「佢哋都好忙碌，無法及時回應，變咗我哋都回應唔到街坊疑問」，促中電汲取教訓加強信息發放能力。

▼6月21日晚 消防處首出動滅火機械人協助救熄元朗電纜橋大火▼

