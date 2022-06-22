觀塘一幢非住宅大廈鉛水超標30%　水務署籲勿飲食水要求徹查

水務署去年10月，在灣仔一幢商廈抽取食水樣本時，發現含鉛量超標70%後，事隔8個月後，該署今日（22日）再公布，上周在觀塘一個私人非住宅處所取得的水樣本，亦發現鉛含量超出香港食水標準三成。水務署同樣拒絕公布涉事大廈詳細資料，僅表示已通知大廈內所有用戶須使用其他飲用水源，並要求他們聘請專業人士徹查，找出問題成因並作出修正工程。

《香港01》已就此向水務署查詢，正待回覆。



水務署上周在觀塘一個私人非住宅處所取得的水樣本，亦發現鉛含量超出超標。（資料圖片）

水務署上周一至五（13日至17日）從14個用戶的水龍頭抽取食水樣本檢測，其中在觀塘區一個私人非住宅處所取得的水樣本，發現鉛含量超出香港食水標準。

第二次抽水板仍超標

根據水質監測數據的每周總結數據，涉事處所的第一級水樣本，即「日間隨機取樣」，含鉛量為15微克/公升，而用作核實結果的淨水樣本則為13微克/公升，高於本港食水標準鉛的標準值的10微克/公升。

（水務署截圖）

水務署表示，獲悉檢測結果後，已立即聯絡相關處所的負責人及物業管理公司，他們已即時在大廈當眼處張貼告示，並已通知大廈內所有用戶採取適當的預防及緩解措施，包括須使用其他飲用水源（例如蒸餾水）等。水務署亦已要求他們盡快聘請合資格顧問或人士作詳細調查，以找出問題的成因及進行相應的修正工程。

該署續指，會繼續跟進緩解及修正措施的落實情況，並在有需要時提供協助。而若有關人士未能在合理的時間內採取有效的緩解及修正措施，水務署可根據《水務設施條例》採取相應行動，以保障用戶的食水安全。