葵青、坑口12屋苑污水檢測陽性　派19萬快測包　涉荔景邨、東港城

政府表示，葵青區、主要為荔景及將軍澳坑口共12個屋苑檢測到污水呈陽性，顯示有關處所可能有隱性患者存在，故將派發約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，當中包括荔景邨、大窩口邨、坑口一帶的東港城及煜明苑等。



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因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔員工和物管員工，派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

地點分別有：



葵青區— 荔景邨、浩景臺、賢麗苑、悅麗苑、翠瑤苑及大窩口邨



西貢區 — 東港城、煜明苑、和明苑、明德邨、裕明苑及顯明苑



政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。

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