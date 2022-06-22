港珠澳大橋口岸136人假陽性被拒出境　華昇化驗室疑受污染

港珠澳大橋香港口岸昨日（22日）有136人，在離境檢測時結果「假陽性」而無法離境，有關數字遠超平日水平，檢測承辦室華昇診斷中心將涉事樣本送往中央化驗室覆檢後，陽性和不確定個案大跌逾九成。

衞生署指，該口岸的檢測情況異常，初步調查認為，華昇設於該口岸的化驗室或有環境污染，已責成華昇徹底消毒並覆檢樣本，包括3位仍呈陽性和9位不確定的人士須再次取樣，以確保第三次檢測結果無誤，並要徹查事故，本周內向提交完整調查報告。



▼3月23日 市民經港珠澳大橋前往內地或澳門▼



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衞生署在疫情記者會前發稿指，承辦商華昇診斷中心昨日呈報，在港珠澳大橋香港口岸，共有136名出境旅客於現場檢測的結果呈陽性或不確定，令有關人士無法離境。惟有關呈陽性或不確定結果的數目遠高於過往水平，遂向華昇了解並要求嚴肅跟進。

華昇將涉事的136個非陰性樣本轉送到中央化驗室覆檢，今日初步檢測結果顯示大部分樣本均為陰性，只有3個樣本呈陽性、9個樣本呈不確定，較昨日檢測的結果大跌逾90%。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日136位非陰性個案事主，接獲檢測結果後已返回家中，無須到社區隔離設施，現時仍對結果非陰性的12人，華昇將會聯絡他們在家再次取樣做檢測，以確保檢測結果無誤。

初步懷疑華昇設於口岸的化驗室可能環境污染

她續指，專家和中心職員已到場調查，初步懷疑華昇設於該口岸的化驗室可能出現環境污染，導致檢測結果異常，已責成承辦商立即徹底消毒該化驗室和相關器材。涉事化驗室已於今日恢復正常運作，而華昇亦要作出深入調查及跟進，本周內盡快向衞生方提交完整調查報告。

被問到華昇已屢次爆出檢測結果異常的醜聞，會否懲處有關承辦室，或要求對方「停賽」，張竹君僅表示，已責成華昇調查，有待對方提交報告，暫無補充。

《香港01》4月時曾報道，有市民在港珠澳大橋口岸的檢測結果呈不確定，而被拒出境，事主要求再次覆檢，卻遭華昇拒絕，更稱：「要怪就怪社會的錯」、「好遺憾你未能通關」。

內地社交平台「小紅書」一直有不少人抱怨，因為口岸檢測結果呈不確定而無法過關，要即時回家，當時「苦主群組」多達數十人，惟華昇拒絕回應事件。