專訪｜華昇於停機坪設貨櫃實驗室　胡定旭：旅客等候縮至4小時內

以往旅客在機場抵港後，需苦候八小時等病毒檢測結果，疲累之餘也增加傳染風染。華昇診斷中心董事長胡定旭接受《香港01》專訪時稱，深深理解旅客的苦況，便向政府提出在機場設立臨時實驗室。 由華昇承辦的「貨櫃」臨時實驗室設於機場停機坪，能抵擋惡劣天氣，內裡設備與「氣膜實驗室」如出一轍。省卻運輸樣本到市區的時間，旅客能在下機後4小時內取得檢測結果。臨時實驗室每日可處理數千宗檢測，近日每日經機場抵港人次僅數百，胡定旭形容「不存在樽頸問題」，亦不需要混合樣本化驗。

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貨櫃實驗室如同氣膜實驗室 卻可抵擋日曬雨淋

胡定旭稱，他在數個月前向政府提出，「點解旅客到港之後要等咁耐？等8個鐘其實好辛苦，尤其搭完飛機。」由於貨櫃實驗室在內地已有先例，他的構思逐步變成實物——貨櫃由內地送到本港機場停機坪、駁上電源、搬運儀器，籌備和組裝臨時實驗室項目僅需七天。檢測承辦商華昇診斷中心於12月24日起，啟用這個臨時實驗室。

貨櫃箱是P2 Lab（二級生物安全實驗室），亦設有過濾器，因此釋出外面的空氣是乾淨的。胡定旭解釋，臨時實驗室與全民檢測的氣膜實驗室設備一樣，不過氣膜難敵惡劣天氣，貨櫃則能抵擋日曬雨淋，遇上風雨也不影響檢測。

新儀器化驗時間僅58分鐘 整個程序可再縮時間

以往旅客在機場採樣後，樣本需送到位於市區的政府化驗室作化驗，車程動輒花上一小時以上。現在旅客於下機後，會乘旅遊巴到中場客運大樓，需先戴上手環和登記強制檢疫，然後接受採樣。職員每15分鐘會「推車仔」，將一批樣本運送到毗鄰的臨時實驗室，新PCR儀器的化驗時間為58分鐘。胡定旭說：「四個鐘係穩陣說法，減到兩至三小時都可以。」他認為現有流程仍有空間調節，日後若將採樣和登記檢疫程序調換先後，等候時間可進一步縮短。

臨時實驗室設有20部PCR快速測試儀器，每日可處理數千次檢測，近日每日經機場抵港人次也不足1,000，胡定旭形容「不存在樽頸問題」，亦不需要混樣化驗。他又指，如實驗室採用三或五合一混樣化驗，而有人結果呈陽性，便會連累數人需要重新檢測，不符合「快」的目標。若果日後入境人次增加，多搬數個貨櫃到機場也是解決方法。

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