學校單日呈報190宗　聖士提反書院多3名宿生確診　宿舍52人須檢疫

疫情持續升溫，今日（22日）增1,447宗個案，當中學校呈報的有190宗。在學校個案中，赤柱聖士提反書院再多三宗個案，累計9名學生染疫，同一宿舍餘下的52名學生須要檢疫。另外，坪石基督教宣道會宣基小學4D班有三名學生確診，該班別要停課一周。



+ 4

今日新增1,447宗確診個案，其中1,323宗屬本地個案，124宗為輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，從學校收到190宗呈報個案，當中101宗今早呈報，89宗在昨日呈報，包括159名學生及31名教職員，涉及165間學校。她續指，63間學校於過去七天，出現兩宗或以上個案。

▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼



+ 2

本身設有寄宿的赤柱聖士提反書院，日前出現個案，當中有五宗個案的5Y班之前已停止授課。張竹君表示，該校再多三人確診，屬於同一宿舍，但不同房間，累計九人確診。她續指，新增的三宗個案來自中三級的三個班別，現時校內個案分散於五個班別，但屬於同一宿舍，估計宿舍內有傳播，現時宿舍餘下的52名學生，須在家居或檢疫中心接受檢疫。

另外，坪石基督教宣道會宣基小學的4D班，有三名學生確診，該班有24人，現時須停課一周。觀塘五邑司徒浩中學亦再有個案，昨日2C班有四案個案，已建議停課一周，今日再增兩宗個案，即已有六人確診。

聖芳濟中學籃球隊再多三人中招

荃灣聖芳濟中學的籃球隊之前有七宗個案，已經暫停活動，涉事學生須要檢疫，現時再多三宗個案，即該校籃球隊有10人確診。張竹君表示，由於10人分散於九個班別，暫時未有班級須要停課。