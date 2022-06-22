泰加連續7個月未能為到期的士保險續保 保聯會︰已設機制助轉保
撰文：陶嘉心
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的士保險龍頭公司泰加保險今日（22日）公布，未能為於今年8月到期的士保險安排續保，已是第七個月無法為的士保險安排續保。泰加表示，將陸續就受影響的保單，向保險代理及未有保險代理的保單持有人發出書面通知。
保險業聯會表示，為確保受影響的士車主適時得到保險保障，透過保監局中央分流機制，已將保單安排至四家保險公司承保，形容透過市場自我調節和保監局的中央分流機制「香港的士保險市場已逐步恢復秩序」。
根據保聯會數據，2月至7月合共約5,200張受影響的士保單中，已有84%成功透過中央機制轉保，餘下個案車主或已自行安排投保。
的士保險保費問題一直纏擾的士業界，泰加保險今年年初起，拒絕承接的士保險新單後，並宣布未能為於今年2月至7月到期的的士保險安排續保。保監局於今年1月7日委任兩名經理全面接管泰加的所有事務及資產，不過泰加今日公布，未能為於今年8月到期的士保險安排續保，並指保監局將協助受影響車主盡快將保險轉移至其他保險公司承保。
保險業聯會則表示，透過保監局的中央分流機制，已將保單安排至四家保險公司承保，並認為「的士保險市場已逐步恢復秩序」。至於餘下的士車保的保單，保聯指，部份車主已自行安排投保，或仍考慮保險公司的報價，亦有車主考慮將車退役等。
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