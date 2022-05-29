古洞北福利服務綜合大樓明年中開幕　可安置石仔嶺安老院長者

因應古洞北新發展區計劃，政府早前宣布會興建一所綜合大樓，可安置受影響的石仔嶺安老院院友。發展局局長黃偉綸今日（29日）發表網誌，稱綜合大樓以「組裝合成」建築法（MiC）興建，由超過1,700個MiC組件組成。工程已在2019年年底動工，現時大樓已建至天台，預計明年年中開幕。



圖示古洞北福利服務綜合大樓建成後的構想圖。（發展局圖片）

黃偉綸指，古洞北福利服務綜合大樓可為長者、殘疾人士及智障人士提供院舍住宿照顧服務，亦會用作安置現時居於石仔嶺花園安老院舍、而受古洞北新發展區規劃影響的合資格長者。

綜合大樓建於古洞北新發展區第29區用地上，樓高八層，總建築樓面面積約44,000平方米。

以「智慧之樹」為主題 曾問長者意見

建築署高級工程策劃經理關潔玲表示，日後地下將用作展能中心暨嚴重弱智人士宿舍及嚴重殘疾人士護理院；一樓和二樓設有長者日間護理單位；一樓至七樓可提供約1,750個長者宿位。上述設施將由不同非政府機構或服務經營者營運和管理。

而在室內設計上，她稱會以「智慧之樹」為主題，為不同樓層設計不同的果實圖案，「象徵長者累積豐碩的成果」，而大樓外牆色澤光鮮，當中的綠色和棕色代表「智慧之樹」的樹蔭和樹幹。

關續指，建築團隊在建造初期，曾邀請非牟利社福機構、安老院舍營運代表及長者照顧者參與線上諮詢研討會，並與長者交流，結果大多數長者選擇以水果和不同顏色作為各樓層的主題。

大樓外牆髹上綠色和棕色，代表「智慧之樹」的樹蔭和樹幹。（發展局構想圖）

大樓呈H型

此外，由於安老院舍位於高速公路旁，建築團隊設計大樓呈H型，分為東西兩翼，以中央樞紐連接。外牆配以「建築鰭片」，有效阻隔交通噪音，而其他位置則以綠化元素覆蓋，令南北兩側設有兩大景觀區域。

以組裝合成建成

建築署二級監工（屋宇）廖詠欣亦表示，綜合大樓以「組裝合成」建築法（MiC）興建，透過「先裝後嵌」的概念，把建築工序轉移至廠房預製，然後一併運往工地裝嵌，如「砌積木」般疊起。工程團隊也運用「機電裝備合成」建築法（MiMEP），在走廊加裝機電線槽以作配合。