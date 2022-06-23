康文署辦全港體質調查測試日　免費參與獲體能報告【附參加詳情】

康文署宣布，在六月至八月將舉行四場「全港社區體質調查」測試日，調查對象為8,500名年齡介乎7至79歲的香港巿民，以助建立港人體質數據資料庫，找出巿民的運動模式與體質關係，以及協助政府確定須優先改善範疇，以提升巿民的整體體質。



全港社區體質調查專題網頁

調查對象為8,500名7至79歲香港巿民

是次調查對象為8,500名年齡介乎7至79歲的香港巿民，並按本港人口比例計算在調查中各年齡群組所需要的抽樣數目。參加者可透過調查大致了解自己的體質狀況，活動費用全免。

測試需時約一小時 活動當日有walk-in名額

市民可經專題網頁的「獲邀參加者登記登入」分頁，預先使用特定帳號及密碼登記報名，並選擇測試時段，測試需時約一小時，市民亦可在活動當日即場報名參加，每時段名額有限，先到先得。完成體質調查的市民，可獲贈紀念禮品包和體質測試報告。

須符合第三階段「疫苗通行證」要求

康文署提醒，參與測試日的市民必須佩戴口罩、量度體溫及掃描「安心出行」場所二維碼。所有進入或身處康文署轄下的表列處所或其他康文署管理室內場所的人士，亦須符合第三階段「疫苗通行證」實施的相關要求。

完成體質調查的市民會獲贈紀念禮品包和體質測試報告。（政府新聞處圖片）

四場測試日詳情：



日期：6月30日（星期四）

時間：下午2時至6時

地點：東涌文東路體育館（東涌文東路39號東涌市政大樓地下）

對象：17至59歲人士

日期：7月10日（星期日）

時間：上午10時至中午12時及下午1時至5時

地點：九龍城體育館（九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈3樓）

對象：17至59歲人士

日期：8月12日（星期六）

時間：上午10時至中午12時及下午1時至4時

地點：兆麟體育館（屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓3字樓）

對象：17至59歲人士

日期：8月14日（星期日）

時間：上午10時至中午12時及下午1時至5時

地點：調景嶺體育館（將軍澳翠嶺路2號）

對象：17至59歲人士

對象：



8500名年齡介乎7至79歲的香港市民，依年齡分成6個組別 (7-11歲、12-16歲、17-19歲、20-39歲、40-59歲及60-79歲)

參加辦法：



由統計處提供的經濟群組框架及社福機構分別為在職和非在職人士進行抽樣，經由隨機抽樣形式而選出的公司或機構會收到諮詢委員會秘書處發出的邀請函，邀請公司或機構派員參與是次調查。

秘書處在收到有興趣參與調查的公司或機構回覆後，會向參與的公司或機構發出登記名稱及密碼，讓參加者透過網上預約系統進行登記，自行選擇合適的日期、時間及地點參與調查。

非獲邀市民參加辦法：



可在活動當日即場報名參加，每時段名額有限，先到先得。