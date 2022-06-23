屯門卓爾居海港酒家爆疫　27人染變種病毒BA.2.12.1　暫涉七家庭

再有大型懷疑感染變種病毒BA.2.12.1群組出現。衞生署衞生防護中心今日（23日）公布指，新增1,650宗確診個案，本地個案佔1,522宗。



本地個案中有38宗疑涉及變種病毒Omicron分支BA.2.12.1，其中屯門石排頭徑1號卓爾廣場3樓312號舖海港酒家爆疫，錄得25宗個案，連同昨日公布兩名大興邨興泰樓的BA.2.12.1患者，亦曾於當晚同一時段到訪海港酒家進餐，至今群組累計26名食客及一名密切接觸者確診，相關部門已到食肆跟進調查，另有有四宗與基灣小學個案相關。



新增1,650宗確診個案 其中1,522宗為本地個案

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增1,650宗確診個案，本地個案佔1,522宗，包括直接經核酸檢測陽性有559宗、快速測試呈陽性並由核酸檢測復檢確診的963宗。

屯門卓爾廣場海港酒家出現變種病毒BA.2.12.1群組。（資料圖片）

染疫者於6月16日到訪卓爾居海港酒家

至於變種病毒，張表示，本地個案中有38宗疑涉及變種病毒Omicron分支BA.2.12.1，其中屯門石排頭徑卓爾廣場3樓312號舖海港酒家爆疫，錄得25宗個案，包括一名未曾到訪該食肆的食客家人，其餘24名食客均曾於6月16日約晚上6時到訪。

張續指，連同昨日兩名居大興邨興泰樓的BA.2.12.1患者，亦曾於當晚同時段到訪進餐，群組至今累計26名食客及一名密切接觸者確診，涉及七至八個家庭，衞生署、機電署、食環署已到場跟進調查。

▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼



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最少有8宗無源頭個案 遍及葵涌、馬鞍山、元朗

另外，有四宗涉BA.2.12.1個案與鄰近位於愛東邨的名校中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）相關、而基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心又再多一名職員感染。無源頭個案方面，包括有一家三口患者居於大坑西邨民安樓，亦有五宗未有源頭個案，患者分別居於富泰邨君泰樓、石圍角邨石蘭樓、葵涌浩景臺4座、馬鞍山迎海·駿岸、元朗區田心村。